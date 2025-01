Phichit (Thaïlande)

Sur les traces de Hô Chi Minh au musée Ban Dông



>> Un programme d’échange culturel contribue à promouvoir l'amitié Vietnam - Thaïlande

>> Inauguration de la Porte de la rue culturelle Thaïlande - Vietnam à Nakhon Phanom

>> Exposition de photos sur le Vietnam et ses habitants en Thaïlande

Photo : VNA/CVN

Ce musée, l'un des trois vestiges historiques du Président Hô Chi Minh en Thaïlande, souvent surnommée le "Pays des pagodes d'or", est un témoignage unique des relations historiques et amicales de longue date entre les deux pays d'Asie du Sud-Est. Il se distingue par son financement entièrement assuré par le gouvernement thaïlandais et les autorités locales. Le musée a été conçu par la Faculté d'architecture de l'Université Naresuan, province de Phitsanulok.

Le musée dispose d'un espace d'exposition permanente, dont le thème est "Dévoiler le mystère du Président Hô Chi Minh à Ban Dông à travers les souvenirs de Thaïlande - Vietnam". L'exposition est divisée selon les thèmes suivants : Relations Thaïlande - Vietnam ; Ban Dông d’autrefois ; Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale vietnamienne ; Géographie de Ban Dông, province de Phichit ; Communauté de Ban Dông ; Secrets de Ban Dông ; Activités du Président Hô Chi Minh au Siam (ancien nom de la Thaïlande) ; Efforts de libération nationale ; et Héros.

Phuri Hong Thong, responsable de la gestion du musée, a déclaré que depuis son ouverture en 2018, le musée Ban Dông Hô Chi Minh était devenu une destination culturelle et éducative incontournable dans la province de Phichit. Il a attiré de nombreux visiteurs, tant thaïlandais qu’internationaux.

Cette année, après une interruption prolongée due à la pandémie de COVID-19, le musée relance plusieurs activités, dont le mini-marathon intitulé "Sur les traces de l’Oncle Hô". Cet événement relie le musée à la gare de Phichit, offrant une expérience enrichissante aux participants.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a exprimé son émotion lors de sa première visite au musée. Il été surpris par l'agencement très scientifique, avec des zones d'exposition et des objets annotés en vietnamien, thaï et anglais, qui non seulement raconte de manière vivante les activités révolutionnaires de l'Oncle Hô en Thaïlande, mais permet également aux visiteurs d'en apprendre davantage sur l'histoire culturelle locale et les relations d’amitié de longue date entre les deux peuples du Vietnam et de la Thaïlande.

L'ambassadeur a souligné l'engagement de son ambassade à soutenir activement les initiatives visant à enrichir les collections du musée et à promouvoir sa visibilité auprès de la communauté vietnamienne.

VNA/CVN