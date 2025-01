Hô Chi Minh-Ville

Ouverture de l'exposition «Foi et Amour» de Lê Thi Bich Nga

Le Musée des beaux-ats de Hô Chi Minh-Ville accueille du 8 au 13 janvier l'exposition de peintures «Foi et Amour» de l’artiste Lê Thi Bich Nga. Y sont présentées 30 peintures à l’huile et 4 œuvres en argile colorée, toutes axées sur des thèmes profonds tels que la maternité et les valeurs spirituelles, notamment celles inspirées du bouddhisme.

Ancienne architecte d’intérieur, Lê Thi Bich Nga a décidé de se consacrer entièrement à la peinture, offrant ainsi une perspective nouvelle et personnelle sur le monde.

Les œuvres exposées reflètent particulièrement l'attachement de l’artiste à sa fille, en capturant des moments tendres et quotidiens de la relation mère-enfant. Ces peintures se veulent un témoignage des instants précieux de l’enfance et un message d’amour profond adressé à sa fille.

En parallèle, l’exposition explore un univers spirituel à travers des peintures de Bouddha, fruit des réflexions intenses de l’artiste sur le bouddhisme tout au long de son processus créatif. Lê Thi Bich Nga souhaite que les visiteurs puissent non seulement apprécier la beauté de l’art, mais aussi recevoir les messages de compassion, de sagesse et de valeurs humaines portés par Bouddha.

Les peintures de Bouddha transcendent leur rôle de simples représentations spirituelles pour devenir des expressions de paix intérieure et de tolérance. Elles traduisent la quête de l’artiste pour partager des leçons de vie à travers son art.

«Foi et Amour» constitue également une exploration artistique et personnelle de Lê Thi Bich Nga, cherchant à renforcer les liens entre les individus, avec eux-mêmes et avec le monde. Ses œuvres transmettent des messages universels sur la cohésion familiale, l’amour inconditionnel d’une mère et la recherche de valeurs spirituelles essentielles.

L’artiste espère que cette exposition aidera les visiteurs à se détendre, à réduire le stress et à trouver la sérénité. Plus qu’une simple exposition, « Foi et Amour » invite à réfléchir sur l’amour familial, les valeurs de la vie et les croyances spirituelles.

Texte et photos : Minh Thu/CVN