La préservation de l'héritage culturel du Sud : le projet "Cổ Lệ"

Depuis quatre ans, la maison communale de Phu Thanh, située dans le 3 e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, est devenue un lieu incontournable pour les cours sur les rituels et costumes traditionnels du Sud. Ces cours, initiés par Luong Hoài Trong Tinh, visent à transmettre les valeurs culturelles ancestrales du Sud du Vietnam à un public de jeunes et d'amateurs passionnés de traditions anciennes.

Hoài Nhan, une participante assidue, confie : "J'aime tout ce qui touche à l'histoire et à la tradition. Suivre un cours comme celui-ci me permet de nourrir pleinement ma passion."

Les cours, dispensés les deux premiers dimanches de chaque mois, explorent des thèmes variés tels que l'architecture, les temples et pagodes, les rituels, le discours traditionnel et les costumes. Bien que les participants soient issus de milieux et d'âges divers, ils partagent une passion commune pour la culture vietnamienne.

Après deux semaines d'enseignement théorique, une session pratique, appelée “điền dã”, est organisée. Les apprenants se rendent dans différentes localités du Sud pour découvrir de manière concrète et immersive les coutumes traditionnelles. Ces excursions de deux à trois heures les mènent à travers les provinces et villes du Vietnam, où ils explorent des sites historiques, des objets patrimoniaux, ainsi que l'architecture et l'art.

Hoài Nhan ajoute : "Plus je voyage et expérimente, plus je prends conscience des trésors matériels et immatériels légués par nos ancêtres. Cela me permet de comprendre pourquoi ils ont préservé ces valeurs et pourquoi nous devons, à notre tour, continuer à les transmettre."

M. Trong Tinh explique : "À travers ce cours, je souhaite partager mon amour pour la culture vietnamienne. De nombreux jeunes cherchent à mieux comprendre nos coutumes et traditions. Cependant, il manque aujourd'hui des espaces dédiés à ce type d'échange culturel. C'est pourquoi j'ai créé cette classe 'Cổ Lệ', qui est à la fois éducative et communautaire."

En quatre ans, des centaines d'heures de cours ont été dispensées, accompagnées de milliers de publications sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne peuvent assister aux sessions, chaque sujet est également publié sur la fanpage “Dai Nam Hoi Quan”, permettant à un plus large public de bénéficier des enseignements.

Les participants partagent également leurs expériences sur leurs réseaux sociaux personnels (Facebook, Instagram, etc.), diffusant ainsi les valeurs culturelles de manière créative et inspirante. Minh Hoa déclare : "Nous racontons les mêmes histoires, mais avec notre propre point de vue et nos émotions, ce qui peut inspirer davantage de personnes".

Pour Trong Tinh, la culture est l'âme vivante de la nation, un héritage précieux transmis par les ancêtres. Ces valeurs, profondément enracinées, reflètent l'identité et l'histoire du Vietnam. Il affirme : "En partageant cette richesse avec le monde, nous souhaitons non seulement faire découvrir la beauté de notre pays et de ses habitants, mais aussi construire des ponts entre les cultures pour encourager les échanges humains".

Dans cet esprit, M. Tinh ambitionne de dynamiser le cours Cổ Lệ. En plus des fondamentaux, il souhaite multiplier les ateliers pratiques et les sorties sur le terrain, afin de rendre l'apprentissage plus vivant et engageant. Son objectif : sensibiliser toujours plus de jeunes aux valeurs ancestrales et les transformer en ambassadeurs d'une culture vietnamienne riche et dynamique.

En parallèle des cours Cổ Lệ, l'association Dai Nam Hoi Quan (située au 6 Ngô Thoi Nhiêm, 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville) organise des spectacles vivants et des ateliers interactifs. Sous l'impulsion de Luong Hoai Trong Tinh, ces initiatives permettent aux jeunes de s'immerger pleinement dans le patrimoine culturel vietnamien.

Une culture en héritage

Né et élevé à la campagne, M. Tinh raconte : "Partout où je vais, je perçois les traces des valeurs traditionnelles, qu'il s'agisse de maisons communales, de pagodes anciennes ou de palais. Mais ces trésors sont peu à peu oubliés, notamment par les jeunes."

Pour lui, la culture traditionnelle est une boussole, une source de repères pour les générations futures. Le projet Dai Nam Hoi Quan a ainsi pour vocation de raviver la flamme de l'identité nationale.

M. Tinh conclut : "Je veux utiliser la culture ancienne pour préserver les bonnes valeurs de nos ancêtres, en suivant le principe de 'réfléchir à l'ancien pour mieux comprendre le nouveau'. Cela permet d'apprendre tout en limitant les superstitions".

Les activités du projet attirent également des étrangers, notamment des chercheurs indépendants et des étudiants en études vietnamiennes venus d'Amérique, de France, d'Inde, et d'autres pays. Tinh s'enorgueillit : "Ils posent des questions, commentent et repartent inspirés, prêts à partager ces valeurs culturelles à l'international".

Bien que portant souvent l'áo dài traditionnel, M. Tinh ne se considère pas nostalgique. Il conclut avec philosophie : "J'aime m'immerger dans la vie moderne et utiliser ce style jeune et dynamique pour sublimer les éléments culturels anciens de mon projet".

Texte et photos : Quang Châu/CVN