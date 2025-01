À Hanoï, les librairies d’occasion renferment une richesse culturelle pérenne

La rue Dinh Lê, aujourd’hui réduite à quelques librairies d’occasion, reste néanmoins un lieu de rencontre privilégié pour les passionnés de livres à Hanoï. Les libraires qui y tiennent boutique font partie intégrante de la mémoire de la ville, non seulement en tant que commerçants, mais aussi en tant que gardiens du savoir, jouant un rôle clé de médiateurs entre les auteurs et les lecteurs.

Photo : ST/CVN

Située au premier étage d’un immeuble collectif au numéro 5 de cette rue, la librairie Mão, avec ses cinq étagères de livres et une superficie d’environ 200 m², a été fondée il y a plus de 30 ans par Phạm Thị Mão et son mari, Lê Luy. Conçue dans un style architectural français classique, cette librairie est un lieu où les lecteurs peuvent flâner toute la journée à la recherche du livre qu’ils souhaitent ou, tout simplement, trouver un coin tranquille pour savourer leurs lectures. Ngọc Anh est la fille de Phạm Thị Mão. "Notre librairie a été créée grâce à l’amour des livres de ma mère, Phạm Thị Mão, qui était une véritable spécialiste. Les ouvrages qu’elle a sélectionnés sont très appréciés des lecteurs. Les enchérisseurs de livres anciens viennent aussi chez nous pour rechercher des livres rares. Nous en sommes très fiers", confie-t-elle.

Les livres en papier, et en particulier les livres d'occasion, ont une valeur particulière que les livres numériques ne sauraient offrir. En pénétrant dans une librairie d'occasion, le lecteur est souvent immédiatement captivé. Pas seulement par l’odeur du papier, mais aussi par les histoires racontées à travers chaque page, les pensées et émotions que l’auteur a transmises à travers ses mots.

Les récits se déroulent lentement, page après page, comme un journal intime, rappelant des souvenirs et des moments précieux à de nombreux lecteurs, fascinant ainsi des générations entières. En particulier, comme le souligne Ngọc Anh, certains livres rares ne peuvent être trouvés que dans ces librairies d’occasion. "Les livres anciens ont une valeur unique. Leur prix est abordable, et les traductions sont souvent plus fidèles que celles réalisées avec des outils d’intelligence artificielle aujourd’hui. Les livres anciens ont aussi une particularité : l’odeur du papier. Dans notre librairie, nous avons des clients fidèles qui viennent régulièrement. Dans un tel espace, les gens ont le temps de méditer sur chaque mot, chaque phrase", fait-elle remarquer.

Photo : ST/CVN

Sur la rue Lang, les librairies d’occasion ouvrent leurs portes chaque matin à 8 h. Bien que l’espace soit souvent exigu, il regorge de milliers de titres différents. Les manuels scolaires occupent une grande partie des étagères, suivis de livres de référence, de romans et de récits. Certains passages sont si étroits qu’il est difficile pour deux personnes de passer en même temps, mais cela ne semble déranger aucun des visiteurs. Chaque lecteur a ses propres raisons de fréquenter ces librairies. Certains cherchent des livres rares qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. D'autres viennent pour sentir l’odeur particulière des livres anciens, imprégnés du parfum du temps.

"En tant que grande amoureuse des livres, je viens dans les librairies d’occasion environ trois fois par mois. J’aime surtout y chercher des ouvrages sur la littérature vietnamienne. En venant ici, je trouve non seulement des livres, mais aussi la tranquillité de l’âme. J’aime tourner lentement chaque page, en ressentant le souvenir des temps anciens", dit une jeune.

"Je viens ici pour trouver des œuvres de l’écrivain Nguyễn Nhật Ánh publiées il y a longtemps, des livres ayant pris l'empreinte du temps. Ces premiers tirages sont rares et portent la marque du style initial de l’auteur. Je veux trouver des livres qui ne sont plus en circulation aujourd’hui", fait savoir un autre.

"Je suis particulièrement attirée par les anciennes bandes dessinées. L’ambiance ici est calme et silencieuse, tout le monde se concentre sur la lecture", partage une lectrice assidue.

Non seulement les habitants de Hanoï, mais aussi de nombreux touristes étrangers sont attirés par ces librairies d’occasion pour profiter d’un moment de calme et de sérénité au milieu du tourbillon de la vie urbaine. "J’aime beaucoup les livres, et l’ambiance des librairies d’occasion me plait beaucoup. J’espère pouvoir acheter quelques livres ici", dit une anglophone.

Bien que discrètes, ces librairies d’occasion cachent une richesse culturelle inestimable. Leur existence à Hanoï prouve que les livres anciens demeurent un horizon culturel et un océan de savoir que beaucoup cherchent à découvrir. Même si le temps passe et que Hanoï évolue, ces librairies resteront toujours une part essentielle de la ville pour tous les amoureux des livres.

VOV/VNA/CVN