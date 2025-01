Un tableau vivant : la mode traditionnelle des femmes Hà Nhi

Dans la province de Diên Biên, la communauté Hà Nhi réside dans les communes de Sin Thâu, Sen Thuong, Leng Su Sin et Chung Chai, district frontalier de Muong Nhé. Les femmes de cette minorité ethnique, grâce à leur talent en broderie et en couture, ont su créer des costumes traditionnels distinctifs, devenant un symbole de leur identité culturelle et contribuant à la richesse et à la diversité ethnique de la province.

La confection de ces tenues traditionnelles exige entre trois et quatre mois de travail minutieux, de la sélection des matériaux à la couture finale. Chaque étape du processus est réalisée à la main, ce qui fait de chaque costume une œuvre d’art unique, reflétant la personnalité de sa créatrice. Po Chinh No, habitante du village de Ta Kô Khu, commune de Sin Thâu, raconte que les filles Hà Nhi apprennent les techniques de couture dès leur jeune âge, un savoir-faire transmis de génération en génération.

Les vêtements des femmes sont marqués par une forte identité culturelle. Ils sont composés de couleurs vives et de tissus aux teintes claires, contrastant avec un fond de tissu noir indigo. Les costumes sont ornés de motifs riches et variés, notamment des bandes de tissu coloré, des fils décoratifs, des perles et d’autres ornements métalliques. Po My Nu, domiciliée à Sin Thâu, souligne que la confection de la chemise représente l’élément le plus complexe et le plus long, en raison des broderies sophistiquées qui décorent le col, les poignets et la poitrine. Cette attention aux détails rend chaque vêtement encore plus précieux et chargé de signification.

En 2023, l’art de confectionner les costumes traditionnels des Hà Nhi dans les communes de Sin Thâu, Leng Su Sin, Sen Thuong et Chung Chai a été reconnu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme patrimoine culturel immatériel national. Ce label témoigne de l’importance de cet art pour la préservation et la promotion de la culture des Hà Nhi.

Texte et photos : Linh Thao - Xuân Tu/VNA/CVN