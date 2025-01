Hanoï rayonne sur la scène culturelle en 2024

En 2024, l'industrie culturelle de Hanoï a marqué un tournant significatif, contribuant au développement de l'industrie culturelle nationale tout en enrichissant la vie spirituelle et en renforçant l'attractivité touristique de la capitale. Plusieurs programmes remarquables organisés à Hanoï figurent parmi les 10 événements culturels, sportifs et touristiques les plus marquants du pays.

>> Attirer des ressources pour développer la culture, les sports et le tourisme

>> Hanoï : les artisanats de Thang Long dans la lumière du Temple de la Littérature

>> À Hanoï, les librairies d’occasion renferment une richesse culturelle pérenne

Photo : CTV/CVN

Parmi ces événements, la Journée culturelle pour la paix et le Festival de design créatif ont été particulièrement marquants. Pour la première fois, la Journée culturelle pour la paix a été conçue sous forme d'un grand spectacle immersif impliquant plus de 10.000 participants. Cet événement a mis en lumière les patrimoines matériels et immatériels de Hanoï. De son côté, le Festival de design créatif a attiré 300.000 visiteurs grâce à une grande diversité d'activités innovantes couvrant des domaines tels que l'architecture, la mode et les arts de la scène.

Plusieurs sites patrimoniaux emblématiques, comme l'ancienne Université générale (aujourd'hui l'Université des sciences naturelles) et le Palais du Tonkin (aujourd'hui Maison d'hôtes du gouvernement), ont été ouverts pour la première fois au public, suscitant un grand engouement.

De nombreux événements artistiques de grande envergure ont également été organisés à Hanoï, illustrant sa capacité à produire des manifestations culturelles d'envergure. Parmi eux figurent les concerts du groupe Westlife, du quatuor Bond, ainsi que le concert "Anh trai say hi" et les spectacles d'artistes vietnamiens comme Tùng Duong et Vu, qui ont captivé des milliers de spectateurs. En particulier, le Théâtre de chant, de danse et de musique de Thang Long a présenté la comédie musicale Giâc mo Chi Pheo (Rêve de Chi Pheo), un projet élaboré avec soin qui a rencontré un vif succès.

Technologies numériques

Hanoï s'illustre également par son rôle pionnier dans l'application des technologies numériques pour développer son industrie culturelle. Par exemple, le Festival gastronomique de Hanoï 2024 a utilisé des robots pour le service et a introduit un espace numérique dédié au "pho", contribuant ainsi à promouvoir le patrimoine culinaire local. Des sites historiques comme le Temple de la Littérature et la maison centrale de Hoa Lo ont intégré des technologies avancées, telles que la projection 3D et les systèmes de narration automatisée, pour enrichir l'expérience des visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur touristique, Hanoï innove avec des produits combinant technologie et patrimoine, notamment une application de jeu interactif pour explorer l'ancien village de Duong Lâm. Ces initiatives insufflent une nouvelle dynamique à l'expérience des touristes.

Nguyên Van Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hanoï, a affirmé que la capitale poursuivra la mise en œuvre de la Résolution 09-NQ/TU visant à développer l'industrie culturelle pour la période 2021-2025, avec une vision à l'horizon 2045. L'objectif est de consolider la position de Hanoï en tant que "Ville créative" reconnue mondialement.

VNA/CVN