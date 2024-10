Inauguration de la Porte de la rue culturelle Thaïlande - Vietnam à Nakhon Phanom

La cérémonie d'inauguration a eu lieu solennellement le 10 octobre dans la ville de Nakhon Phanom, province homonyme, en présence d'un millier de Vietnamiens d'outre-mer en Thaïlande.

S'exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, la gouverneure par intérim de Nakhon Phanom, Ranida Laungthitisakul, a rappelé qu'il y a près de 100 ans, le Président Hô Chi Minh, dans son voyage à la recherche de la voie du salut national, vécut à Nakhon Phanom et posa également les fondements de l’amitié entre la Thaïlande et le Vietnam.

Mme Ranida a déclaré que la Porte de la rue culturelle Thaïlande - Vietnam était un nouveau point culminant des bonnes relations entre les deux pays, et a exprimé sa conviction qu'elle deviendrait aussi un site culturel attirant les touristes.

L'ambassadeur Pham Viêt Hùng a souligné que l'inauguration de la Porte était un événement très significatif, démontrant à la fois l'attachement émotionnel à la Patrie et à la culture nationale des Vietnamiens de Nakhon Phanom et l’attention et le soutien des autorités locales pour l'intégration et le développement de la communauté vietnamienne sur son sol.

Les travaux de la Porte de la rue culturelle Thaïlande - Vietnam ont débuté le 11 décembre 2023, avec un investissement 490.000 bahts (14.000 USD) de la ville de Nakhon Phanom.

