Les arômes du Vietnam : une arme de séduction culturelle

La gastronomie vietnamienne, avec ses plats emblématiques régulièrement récompensés sur la scène internationale, expérimentée et appréciée par de nombreux hommes politiques et hommes d'affaires célèbres au fil des années, a contribué à faire du Vietnam une destination culinaire incontournable, attirant chaque année nombre de visiteurs.

En décembre 2024, les images du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président du groupe NVIDIA, Jensen Huang, se promenant dans le Vieux quartier de Hanoï et dégustant de la nourriture de rue, s'est fortement répandue dans les médias et les réseaux sociaux.

Auparavant, de nombreux chefs d'État et personnalités célèbres d'autres pays avaient aussi dégusté des plats vietnamiens durant leur séjour au Vietnam. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, avait visité deux cafés vietnamiens en une journée en avril 2024.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, avait dégusté de la bière, un sandwitch, des cacahuètes bouillies et du poisson grillé à Hanoï en juin 2023. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, avait bu du café sur le trottoir à Hô Chi Minh-Ville en 2017, et l'ancien président américain Barack Obama avait mangé du bun cha à Hanoï en 2016.

De nombreuses célébrités internationales, de tous horizons, ont partagé sur les réseaux sociaux leurs expériences culinaires au Vietnam, contribuant ainsi à faire connaître la richesse et la diversité de sa gastronomie.En 2024, la cuisine vietnamienne s’est également distinguée lors de nombreux événements culturels à grande échelle.

Par exemple, lors de la Journée du Vietnam en Arabie Saoudite 2024, le public du Moyen-Orient et les amis internationaux ont eu l'occasion d'apprécier la cuisine vietnamienne. Plusieurs plats vietnamiens ont été préparés selon la culture culinaire Halal comme les rouleaux de printemps au poulet, les rouleaux de printemps frits aux graines de lotus...

Le Festival du phở vietnamien en République de Corée 2024, la Journée du phở et du nem vietnamiens en Italie 2024, ont tous accueilli un grand nombre de visiteurs, promettant des opportunités de coopération dans les domaines de la cuisine et du tourisme.En 2022, les World Culinary Awards ont récompensé le Vietnam comme "Asia's Best Culinary Destination 2022" (Meilleure destination culinaire d'Asie 2022).

En 2024, Hanoï a créé la surprise en remportant le titre de "Asia’s Best Culinary City Destination" (Meilleure ville culinaire d'Asie), décerné par les World Culinary Awards, détrônant ainsi des métropoles culinaires renommées comme Bangkok et Tokyo.

Le phở au bœuf, un plat que presque tout le monde sait être vietnamien, a été inclus dans la liste des "20 meilleures soupes du monde en 2024" par CNN. Début décembre 2024, le guide culinaire mondial Taste Atlas a annoncé son palmarès 2024, dans lequel de nombreux plats et localités vietnamiennes ont remporté des prix importants.

L'arrivée du Guide Michelin au Vietnam a véritablement placé la cuisine vietnamienne sous les feux de la rampe, les étoiles Michelin attribuées à des restaurants confirmant la qualité exceptionnelle de la gastronomie vietnamienne et attirant ainsi un public de gastronomes du monde entier.

La cuisine vietnamienne, selon Nguyên Quôc Ky, président de l'Association vietnamienne de la culture culinaire (Vietnam Cuisine Culture Association - VCCA), est un véritable ambassadeur culturel qui permet de transmettre les valeurs, l'histoire et le savoir-faire culinaire vietnamiens au monde entier. En attirant de nombreux touristes et en renforçant l'image du Vietnam à l'international, elle contribue significativement au "soft power" du pays.

