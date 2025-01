Hô Chi Minh-Ville : festival floral printanier de Tao Dàn et marché aux fleurs du Têt 2025

>> Le marché floral de Van Phuc, une destination à ne pas manquer

>> Ouverture d’un marché aux fleurs de printemps à Hô Chi Minh-Ville

>> Marché aux fleurs du Têt 2025 à Hô Chi Minh-Ville, une fête fluviale unique

Photo : CTV/CVN

Ces événements annuels ont pour objectif de promouvoir le noble artisanat de la floriculture auprès des habitants en leur offrant l'opportunité de découvrir une variété de plantes ornementales, de bonsaïs d'exception et d'œuvres d'art florales uniques. De nombreux concours artistiques seront organisés autour de ces thèmes, ainsi que des démonstrations d'arts martiaux traditionnels, des spectacles de danses du lion et du dragon, et des représentations de đờn ca tài tử (type d'art vocal propre au Sud du pays).

Cette année, le Festival des fleurs proposera une offre enrichie et raffinée, mettant en avant une sélection exceptionnelle de fleurs, d'ornements et de bonsaïs. Parallèlement, il invitera les visiteurs à découvrir les richesses agricoles de la région, à travers des expositions de modèles floraux et de plantes ornementales, le tout dans un parcours touristique immersif à travers Hô Chi Minh-Ville, destiné à séduire aussi bien les nationaux que les étrangers.

Photo : CTV/CVN

Du 24 janvier au 2 février 2025, le parc Tao Dàn (1er arrondissement) se transformera en un véritable écrin de verdure à l'occasion du Festival des fleurs de printemps. Durant dix jours, les visiteurs pourront admirer plus de 2.620 créations florales uniques, allant des élégantes fleurs d'abricot aux majestueux bonsaïs, en passant par des paysages miniatures et des collections d'orchidées. Des concours et expositions mettront en lumière le talent des artisans, tandis que les amateurs de plantes pourront découvrir une multitude d'espèces rares et originales.

Outre une exposition florale exceptionnelle, l'événement proposera un riche programme d'animations : concours de chants d'oiseaux, danses du lion et du dragon, arts martiaux traditionnels, ateliers créatifs pour enfants, démonstrations de calligraphie et de cérémonie du thé, et bien d'autres surprises encore. Une occasion unique de célébrer le Têt en famille et entre amis.

Le Festival des fleurs de printemps 2025 se tiendra dans trois parcs emblématiques de Hô Chi Minh-Ville : le parc du 23 septembre, le parc Gia Dinh et le parc Lê Van Tam. Ces havres de paix se transformeront en véritables jardins d'Éden, regorgeant de milliers de plantes. Les visiteurs pourront flâner parmi les allées fleuries, admirer les créations florales des artisans et participer à de nombreuses animations. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la nature.

En plus de ces trois parcs emblématiques, de nombreux autres sites accueilleront des marchés aux fleurs : Thu Duc, le quai sous le bateau, le marché de Binh Diên, Phu My Hung et la rue florale Nguyên Huê. Ces lieux variés offriront une multitude d'ambiances et de découvertes pour les amateurs de fleurs et de plantes. Une véritable invitation à la flânerie et à la découverte des richesses de l'art floral vietnamien.

Minh Thu/CVN