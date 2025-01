Le Festival international de feux d'artifice de Da Nang 2025 aura lieu du 31 mai au 12 juillet

Organisé par Sun Group et les autorités de la ville, l'événement de cette année promet d'être l'édition la plus grande et la plus longue jamais organisée.

Photo : VNA/CVN

Le DIFF 2025 comportera six nuits de performances de 10 équipes de Finlande, du Royaume-Uni, du Portugal, de Pologne, de la République de Corée, d'Italie, du Canada, de Chine et du pays hôte, le Vietnam.

La soirée d'ouverture, prévue le 31 mai, présentera une confrontation à thème culturel entre l'équipe 1 du Vietnam et la Finlande. Les spectacles suivants auront lieu le samedi, culminant avec la grande finale le 12 juillet.

Des feux d'artifice, d'une durée de 20 minutes chacun, seront associés à des spectacles thématiques et à des concerts au port de la rivière Han et le long de la rue Tran Hung Dao. Une technologie de pointe, comme la réalité augmentée via l'application Sun Paradise Land, améliorera l'expérience du public.

Les billets coûtent à partir de 1.000.000 dóngs (40 dollars) selon les stands, disponibles en ligne et auprès des agences de voyage.

Au-delà des spectacles éblouissants, le DIFF 2025 intègre l'art, la musique, le sport et la technologie de pointe, visant à élever la réputation du festival en tant qu'attraction touristique régionale et mondiale.

Au cours des 12 années écoulées depuis sa création, le DIFF a solidifié la marque de Da Nang en tant que « ville des feux d'artifice », renforçant ainsi son profil et son attrait internationaux.

