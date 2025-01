"Tái sinh" : Un hymne à la vie qui traverse les frontières

Lancé il y a plus d'un mois, le titre "Tái sinh" (Renaissance en français) du compositeur Tang Duy Tân, interprété par Tùng Duong, a déjà cumulé plus de 10 millions de vues sur YouTube et est devenu viral sur TikTok. Son mélange unique de mélodies vietnamiennes et de sonorités modernes séduit un public de tous âges.

Photo : NVCC/CVN

Alors que les charts YouTube sont habituellement dominés par les tubes de jeunes artistes comme HIEUTHUHAI, Truc Nhân ou Jack, qui jouissent d'une immense popularité auprès d'un public adolescent, la présence de Tùng Duong à la première place du classement Trending Music est un événement marquant. Cette performance souligne l'influence durable du chanteur et sa capacité à toucher un public plus large, au-delà de ses fans de longue date.

Le succès de "Tái sinh" (à voir le clip) est tout simplement phénoménal. La version audio, disponible depuis plus d'un mois sur sa chaîne YouTube, a déjà cumulé plus de 10 millions d’écoutes. Mais c'est la performance de la version live, issue du spectacle "Nguoi dan ông hát" (L’homme qui chante), qui a véritablement marqué les esprits. En seulement 6 jours, elle a dépassé les 2 millions de vues et s'est hissée à la première place du Top Trending YouTube, détrônant ainsi les habituels occupants de ce classement.

Pour la toute première fois de sa carrière, Tùng Duong voit l'une de ses chansons trôner en tête des tendances YouTube. Cet accomplissement est une immense source de fierté pour lui : "Pendant plus de deux décennies, ma musique a résonné auprès d'un cercle d'initiés. Aujourd'hui, grâce à la passion qui m'anime et à une constante évolution, je suis fier d'avoir pu toucher un public plus large. Le sommet des tendances en témoigne".

Photo : CTV/CVN

"Tái sinh" est bien plus qu’une simple chanson, c’est un hymne à la vie qui invite chacun à célébrer sa jeunesse éternelle. Ses mélodies entraînantes et son énergie positive nous transportent dans un univers où tout est possible. En écoutant ce titre, on se sent revivre, prêt à affronter de nouvelles aventures.

À travers cette œuvre, on est effectivement enveloppé d'un amour pur et innocent qui se répand comme une onde positive, touchant le cœur de chaque auditeur. "L'amour romantique est personnel, mais au-delà, il s’agit de l’amour humain. Tùng Duong et moi souhaitons transmettre ce message à tout le monde pour la nouvelle année, dans l’espoir que chacun puisse surmonter les difficultés de la vie. Parfois, nous vivrons une renaissance puissante grâce à l’énergie que nous recevons de l'univers et de la communauté", a fait part le compositeur Tang Duy Tân.

"Impressionnante transformation"

Le succès de "Tái sinh" ne se limite pas au Vietnam. En Chine et en Thaïlande, la chanson a également conquis le cœur des auditeurs, qui n'hésitent pas à partager leur émotion à travers des vidéos.

Photo : CTV/CVN

Selon le chanteur, ce succès phénoménal est le fruit d'une alchimie parfaite entre les paroles touchantes de Tùng Duong et la production moderne et percutante de Drum 7. Ce dernier, connu pour ses hits tels que "Cô đơn trên sofa" (Solitude dans le sofa) et "Đại minh tinh" (Superstar), a su insuffler un vent de fraîcheur à la chanson, séduisant ainsi un large public, notamment les jeunes générations.

Selon la journaliste Bich Hâu, "Tái sinh" marque une "transfiguration impressionnante" pour Tùng Duong. Cette évolution artistique, saluée par la critique, s'explique par la combinaison de paroles profondes et d'une production musicale moderne, qui a su toucher un large public. En se renouvelant constamment, le "divo de la musique vietnamienne" a su sortir de sa zone de confort pour se rapprocher du public. Cette évolution artistique, tout en restant fidèle à ses racines, lui permet de toucher une audience toujours plus large.

En reprenant des chansons populaires, Tùng Duong a souvent suscité la controverse, mais il n'a jamais cédé à la facilité, préférant toujours apporter sa propre touche personnelle à chaque interprétation. Si Tùng Duong a toujours su donner une nouvelle dimension aux chansons qu'il reprenait, c'est avec "Tái sinh" qu'il a véritablement atteint son apogée, marquant un tournant décisif dans sa carrière et bouleversant le paysage musical.

Photo : CTV/CVN

L'année 2024 aura été une année exceptionnelle pour Tùng Dương, couronnée par une pluie de récompenses prestigieuses. Le prix Sol Vàng du Meilleur Chanteur 2024 octroyé par l'Association de la Musique du Vietnam, le prix Male Icon Awards 2024 - Réalisation de toute une vie octroyé par le magazine Men’s Folio Vietnam, et le prix Mai Vàng - Artiste pour la communauté attribué par le journal Nguoi lao dông, témoignent de la reconnaissance unanime du public et de la critique pour son talent exceptionnel et son engagement artistique.

Kim Ngân/CVN