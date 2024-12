Exposition de photos sur le Vietnam et ses habitants en Thaïlande

Photo : VNA/CVN

À travers 180 photographies, cet événement, une initiative conjointe du ministère vietnamien de l'Information et de la Communications et de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande, invite le public à découvrir l'âme vietnamienne, ses traditions ancestrales, sa culture et l'hospitalité de son peuple.

S'exprimant lors du vernissage, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a exprimé son espoir que les visiteurs viendront au Vietnam pour découvrir son territoire et son peuple.

Steejit Taipiboonsuk, secrétaire générale adjointe de la Chambre des représentants de Thaïlande, a salué la valeur de ces photos qui, selon lui, offrent un aperçu d'un Vietnam beau, dynamique et heureux.

Dinh Viêt Thông, vice-président de l'Association vietnamienne de Bangkok et des environs, a estimé que le bonheur actuel du Vietnam doit beaucoup aux contributions de l'ancien président Hô Chi Minh, du Parti communiste du Vietnam, des héros et martyrs du pays.

Photo : VNA/CVN

Présente à l'exposition, l'ambassadrice d'Israël en Thaïlande, Orna Sagiv, a exprimé son admiration pour la diversité des couleurs du Vietnam, affirmant qu'elle avait été particulièrement touchée par les images qui reflètent les liens intergénérationnels forts et les portraits inspirants de personnes en situation de handicap qui ont surmonté des défis pour trouver le bonheur.

Partageant ces sentiments, l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande en Thaïlande, Jonathan Kings, a déclaré que l'exposition dépeint la diversité du Vietnam.

Selon Pham Anh Tuân, directeur général de l'Autorité des services d'information étrangère du ministère de l'Information et de la Communication, les photos sont les meilleures du concours de photo et vidéo "Happy Vietnam" 2024, un événement qui a rassemblé près de 7.000 participants, dont de nombreux Vietnamiens d'outre-mer. Ces images, sélectionnées parmi plus de 10.300 soumissions, offrent un regard multiple et authentique sur le Vietnam.

VNA/CVN