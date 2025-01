Musique : près de 400 mds de dôngs collectés en redevances de droits d'auteur

Photo : VNA/CVN

Sur le montant total, les redevances des plateformes numériques, y compris les sites Web et les applications musicales, se sont élevées à plus de 305 milliards de dôngs, soit 78%. Le VCPMC a distribué près de 257 milliards de dôngs aux titulaires de droits d'auteur en 2024. Un montant supplémentaire de 94 milliards de dôngs de redevances pour le quatrième trimestre 2024 devrait être versé aux auteurs et aux titulaires de droits en janvier 2025.

Pour protéger les droits et intérêts légitimes de ses auteurs membres, le centre a poursuivi 79 affaires liées à la violation du droit d'auteur, à la propriété intellectuelle et aux litiges contractuels, dont 34 ont été résolus avec succès.

L'artiste d'élite Dinh Trung Cân a déclaré que cette année, son centre continuerait à donner la priorité à l'octroi de licences pour les droits d'utilisation de la musique, à la surveillance du marché et au traitement des violations des droits d'auteur.

Le Professeur associé et Docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, a déclaré que les efforts du centre ont inspiré la société, en particulier pour faire progresser l'industrie musicale vietnamienne vers une industrie plus moderne et professionnelle.

VNA/CVN