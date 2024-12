Optimisme quant à la croissance économique du Vietnam en 2024

Ce résultat positif, selon les experts de HSBC, est tiré par la production, les exportations et les investissements directs étrangers. L'accélération de la production est particulièrement notable, avec une augmentation de 8,4% de l'indice de production industrielle sur 11 mois par rapport à la même période de l'année dernière. Cette croissance est soutenue par une hausse de l’import-export, ainsi qu'un afflux continu d'investissements étrangers.

Soulignant que cette année est la troisième consécutive où les décaissements de capitaux étrangers ont atteint plus de 20 milliards d’USD (21,68 milliards d’USD au cours des 11 premiers mois de l’année), les experts de HSBC anticipent une poursuite de cette dynamique dans le secteur de la production.

Les intérêts manifestés par des entreprises comme Google et NVIDIA et d’autres signes encourageants viennent corroborer les conclusions de HSBC quant à l'amélioration significative de la capacité de production au Vietnam.

Le renforcement continu de la capacité de production a favorisé le développement du commerce. Cette dynamique se confirme cette année encore. Les chiffres qui viennent d'être annoncés par les Douanes du Vietnam montrent qu'au 15 décembre 2024, le commerce extérieur du pays a atteint plus de 747,13 milliards d’USD, en hausse de 14,7%, dont 385,35 milliards d’USD d’exportations, soit une augmentation de 13,9% sur un an, se rapprochant de plus en plus du cap des 400 milliards d’USD.

Nouveaux secteurs prometteurs

Dans son dernier rapport, Oxford Economics déclare que le pays devrait enregistrer une croissance supérieure à la moyenne du groupe des six plus grandes économies de l'ASEAN, cette année mais aussi dans les années à venir. Oxford Economics souligne que de nouveaux secteurs, tels que la fabrication de semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, insufflent un dynamisme supplémentaire à l'économie vietnamienne, qui s'appuie déjà sur des piliers solides comme les industries manufacturières, les exportations et la consommation…

Malgré les perspectives économiques prometteuses pour 2024, atteindre un taux de croissance supérieur à 7% nécessitera des efforts soutenus de la part des acteurs économiques.

Selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong, le pays a des opportunités d’améliorer son taux de croissance. Des moteurs de la croissance économique sont plutôt positifs, avec des signaux d'exportation relativement bons. En outre, le dynamisme des investissement étrangers, l’amélioration des investissements nationaux, notamment avec la création de nouvelles entreprises, et la consommation en fin d’année, crée un environnement économique favorable à la croissance.

Par ailleurs, les investissements publics constituent un moteur de croissance important. En 11 mois, le taux de décaissement s’est élevé à 60,43% du plan assigné par le Premier ministre. Si ce taux atteint l'objectif de 95%, soit environ 636.500 milliards de dôngs, en 2024, tel que fixé par le gouvernement, constituerait un puissant moteur de croissance économique.

En favorisant les investissements publics, on ne fait pas que stimuler l'activité économique à court terme mais on crée des bases de la croissance et du développement économiques à long terme.

