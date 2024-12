Le PM appelle à des efforts concertés pour une croissance d’au moins 8% en 2025

>> Stimuler la croissance du crédit, un levier pour l’économie

>> Le Vietnam réalisera une croissance supérieure à ses pairs, selon Oxford Economics

>> Le commerce électronique, moteur de la transformation numérique dans les entreprises

Dans la dépêche N°137/CD-TTg, le chef du gouvernement a souligné que 2025 est une année charnière pour le Vietnam pour entrer dans une nouvelle ère de développement - l’ère de l’essor de la nation, demandant des mesures drastiques aux ministères, agences, provinces et villes concernés pour promouvoir le développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

L’accent sera mis sur le renforcement de la croissance économique en ligne avec la stabilisation de la macroéconomie, le contrôle de l’inflation, la garantie d’équilibres majeurs pour atteindre un taux de croissance du PIB de plus de 8% en 2025, supérieur à l’objectif de 6,5% de l’Assemblée nationale.

Plus précisément, Hanoi et Hô Chi Minh-Ville doivent s’efforcer d’atteindre un taux de croissance d’environ 8% à 10%.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé que des efforts soient faits pour renouveler les moteurs de croissance traditionnels, notamment l’investissement, la consommation et les exportations.

En ce qui concerne l’investissement, il a demandé que le décaissement et l’efficacité de l’investissement public soient accrus. Le ministère du Plan et de l’Investissement sera chargé de développer des mécanismes pour attirer les investissements étrangers, en se concentrant sur les projets de grande envergure et de haute technologie.

En outre, il est nécessaire de promouvoir et de créer des percées pour de nouveaux moteurs de croissance, notamment la transformation numérique, l’économie circulaire et les nouvelles industries telles que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, le cloud computing, l’Internet des objets ainsi que la transition verte.

Un bac à sable pour l’économie circulaire sera soumis au gouvernement au premier trimestre de l’année prochaine. Le Vietnam publiera également une taxonomie verte pour promouvoir la transition verte.

Un autre objectif important est de renforcer le développement du système d’infrastructures stratégiques, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les chemins de fer urbains à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, les chemins de fer connectés à la Chine et l’aéroport international de Long Thành dans la province méridionale de Dông Nai.

Des efforts sont également nécessaires pour accélérer la reprise des activités des centrales nucléaires, la construction de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang et la création de zones franches dans plusieurs localités.

Le ministère de l’Information et de la Communication doit se concentrer sur le développement du système national d’infrastructures numériques, notamment la commercialisation de la 5G et le développement de la 6G.

VNA/CVN