Ninh Thuân

Stratégies d'investissement et de développement des infrastructures pour un avenir durable

Infrastructures de transport

Afin d'exploiter plus efficacement ses atouts et de stimuler son développement socio-économique, Ninh Thuân mobilise des capitaux d'investissement publics ainsi que d'autres ressources pour se concentrer sur le développement de secteurs et d'industries clés. Au cours des cinq dernières années, le capital d'investissement total mobilisé par l'ensemble de la société a été estimé à environ 105.518 milliards de dôngs, dépassant l'objectif initial. Cela inclut 21.844 milliards de dôngs provenant du budget de l'État (20,7%) et 83.674 milliards de dôngs (79,3%) provenant d'autres sources.

Grâce à ces ressources, Ninh Thuân a investi dans la construction d'infrastructures socio-économiques, notamment des infrastructures de transport modernes et intégrées. Ces efforts ont permis de créer un réseau de transport rationnel et connecté, jouant un rôle clé dans le développement des secteurs socio-économiques.

Le président du Comité populaire provincial, Trân Quôc Nam, a souligné que la priorité est donnée aux projets d'infrastructures de transport d'envergure, notamment les routes reliant l'autoroute Nord-Sud et les routes nationales aux parcs industriels, aux ports et aux axes urbains majeurs, ainsi qu'aux corridors reliant les zones économiques clés.

À ce jour, Ninh Thuân a achevé la première phase du terminal 1A du port maritime de Cà Na, capable d'accueillir des navires jusqu'à 100.000 tonnes. Les travaux de mise en œuvre du terminal 1B ont été accélérés, tandis que des investissements pour la deuxième phase sont en cours. La province planifie également la construction d'une ligne ferroviaire reliant le port de Cà Na au réseau ferroviaire Nord-Sud. En partenariat avec le ministère des Transports, elle lance des projets de rénovation et de modernisation, tels que la ligne ferroviaire Nha Trang - Saigon, ainsi que des appels à investissement pour la réhabilitation de la ligne Thap Cham - Dà Lat et des infrastructures de la route nationale 27.

L'inauguration de l'autoroute Cam Lâm - Vinh Hao en avril 2024 a renforcé la connectivité entre Ninh Thuân, Hô Chi Minh-Ville et Khanh Hoa, rapprochant ces pôles de croissance économique. Stratégiquement située à l'intersection de trois axes majeurs – la route nationale 1, l'autoroute Nord-Sud et la voie ferrée Nord-Sud – ainsi qu'à proximité de la route nationale 27 menant aux Hauts Plateaux du Centre, Ninh Thuân joue un rôle central dans le développement régional. La province mise également sur le développement du transport maritime et de la logistique et des infrastructures aéroportuaires pour renforcer ses liens avec les provinces voisines du Sud, des Hauts Plateaux et du Centre-Sud.

L'amélioration des infrastructures permet à Ninh Thuân de mettre en œuvre des politiques ambitieuses pour attirer les investissements. Le président Trân Quôc Nam a souligné que la province adopte des politiques offrant les meilleures conditions et les procédures administratives les plus simples possibles. Elle propose également des incitations maximales, conformément aux lois vietnamiennes, dans des domaines tels que la location et l'octroi de terres, les impôts sur les sociétés et les taxes à l'importation et à l'exportation. Les zones à conditions socio-économiques particulièrement difficiles bénéficient des politiques d'incitation les plus avantageuses.

Parallèlement, Ninh Thuân s'efforce d'améliorer l'environnement des affaires, de renforcer son indice de compétitivité provinciale (PCI) et de faciliter les investissements et le développement entrepreneurial. Les résultats sont probants : en 2023, le PCI de la province a progressé de 38 places par rapport à 2021 et de 19 places par rapport à 2022, se classant ainsi 11e sur 63 provinces et villes du pays. Elle occupe également la 2e place sur 14 provinces de la Côte centrale et figure parmi les 30 premières du pays en termes de qualité de gestion. D'ici 2025, Ninh Thuân vise à intégrer le top 15 national.

Ces efforts attirent de plus en plus d'investisseurs et d'entreprises dans la province. À ce jour, Ninh Thuân compte 4.613 entreprises en activité, avec un capital enregistré de plus de 97.380 milliards de dôngs. Les investisseurs se concentrent principalement sur les domaines où la province excelle, tels que les énergies renouvelables et l'agriculture de haute technologie. Ces projets, souvent de grande envergure, contribuent à la création d'emplois, à l'augmentation des recettes fiscales et à la croissance durable de la région.

Incitation à l’investissement

Le président du Comité populaire de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam, a déclaré que, pour permettre aux entreprises et aux investisseurs de mieux connaître les opportunités et de prendre des décisions éclairées, Ninh Thuân a intensifié ses efforts de promotion, invitant les investisseurs et les entreprises à venir s’implanter et développer leurs activités dans la région.

Ces derniers temps, les activités de promotion des investissements ont été régulièrement renouvelées et menées de manière flexible, adoptant une approche proactive pour atteindre les investisseurs. Ces initiatives visent à améliorer l’efficacité de l’attraction des investissements, notamment en renforçant les efforts pour capter les investissements directs étrangers (IDE). Les dirigeants provinciaux ont organisé des rencontres, des réunions de travail et des présentations sur les atouts de Ninh Thuân auprès d’investisseurs originaires de pays tels que la Corée du Sud, l’Inde et Singapour, ainsi que de grandes entreprises. Par ailleurs, la province participe activement à des séminaires de promotion organisés aux niveaux provincial et régional.

Simultanément, Ninh Thuân intensifie la diffusion de son image et la promotion de son environnement d’investissement. Elle tire parti de la coopération avec des organisations économiques et commerciales, ainsi que des soutiens des représentations diplomatiques étrangères au Vietnam et des représentations vietnamiennes à l’étranger.

Outre les investisseurs étrangers, Ninh Thuân s’efforce également de mobiliser des capitaux nationaux. Depuis 2023, la province collabore avec d'autres localités telles que Binh Duong, Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville pour présenter ses atouts et son environnement d’investissement aux entreprises de ces régions.

Grâce à ces efforts, Ninh Thuân a attiré récemment de nombreux grands investisseurs, notamment dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures portuaires, l’urbanisme, les zones industrielles et d’autres domaines clés. Depuis le début du mandat en cours jusqu’en 2024, la province a délivré des décisions de politique d’investissement et des certificats d’investissement pour 75 projets, représentant un capital total de plus de 41.460 milliards de dôngs. Parmi ces projets, huit concernent des IDE pour un montant total de 70,07 millions d’USD. Au total, Ninh Thuân recense 472 projets cumulant un capital de 238.126 milliards de dôngs, dont 43 projets d’IDE pour un capital social de plus de 1,156 milliard d’USD.

De nombreux projets d’envergure ont été mis en œuvre pour stimuler le développement de la province, notamment : Le port maritime général de Cà Na, les infrastructures du parc industriel de Cà Na, le centre électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Cà Na, dont la première phase prévoit une capacité de 1.500 MW, des projets touristiques, tels que la zone touristique de Mui Dinh Capadaran, l’écotourisme de Nui Chua et le complexe Sunbay Park Hotel & Resort.

En outre, plusieurs projets de zones urbaines, comme Cà Na Lagoon, Mon Phuoc et Phu Ha, sont également en cours de développement, contribuant à renforcer l’attractivité de la province.

Projets d’investissement clés

Trân Quôc Nam a déclaré qu'actuellement, Ninh Thuân se concentre sur la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre la décision 1319 du Premier ministre datée du 10 novembre 2023, approuvant la planification de la province de Ninh Thuân pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Dans cet esprit, Ninh Thuân s’efforce de devenir, d'ici 2030, une localité dont le revenu moyen figurera parmi les régions les plus développées du pays, avec un développement dynamique, rapide et durable, où l’économie maritime et l’économie urbaine constitueront les moteurs de la croissance. Ninh Thuân renforce également l’investissement dans sa région sud, créant ainsi les bases pour la formation d’une zone économique côtière, avec une infrastructure socio-économique synchronisée, résiliente aux catastrophes naturelles, aux épidémies et adaptée efficacement au changement climatique.

Selon Trân Quôc Nam, Ninh Thuân dispose encore de vastes marges de développement et espère attirer l'attention ainsi que les investissements des entreprises nationales et étrangères. "Le succès des investisseurs est aussi celui de Ninh Thuân", a souligné le président Trân Quôc Nam.

"C’est pourquoi Ninh Thuân accueille toujours les investisseurs avec enthousiasme et responsabilité. Ninh Thuân crée les conditions les plus favorables aux entreprises, car elles contribuent à la prospérité de la province", a ajouté Trân Quôc Nam.

Sur la base des directives et politiques centrales en matière de développement économique privé et de lancement de projets socio-économiques, Ninh Thuân s’est concentrée sur la construction et la mise en œuvre de mécanismes, politiques, programmes et plans adaptés aux conditions locales. Cela inclut notamment la poursuite de l’application efficace de la résolution 115 du gouvernement, visant à attirer les investissements et faire de Ninh Thuân le centre des énergies renouvelables du pays.

Afin de développer un tourisme à la hauteur de son potentiel et de ses atouts, Ninh Thuân se fixe l’objectif de faire de l’industrie touristique un secteur clé de l’économie d’ici 2025, et de le rendre durable d’ici 2030. Ninh Thuân encourage également l’appel à l’investissement dans les infrastructures touristiques, avec une priorité pour les projets dans les zones clés de développement touristique du Nord, du Sud et du centre-ville de Phan Rang - Thap Chàm. Ces projets incluent un système d'hôtels, de centres commerciaux, de complexes de loisirs combinés à des infrastructures de détente et d’hébergement, ainsi que des stations balnéaires haut de gamme et des produits touristiques variés et attractifs. Par ailleurs, Ninh Thuân promeut la coopération avec d’autres provinces et villes du pays pour développer le tourisme.

Actuellement, Ninh Thuân se concentre sur la mise en œuvre efficace de trois percées dans l’esprit de la résolution du Comité provincial du Parti. Cela inclut l’élimination des obstacles dans les mécanismes politiques, la libération des ressources pour faciliter les activités des entreprises et encourager les investissements, ainsi que l’accélération des progrès des projets clés, notamment dans les infrastructures interrégionales. Ninh Thuân cherche également à faire une percée dans le secteur foncier pour libérer des ressources et développer ses six secteurs stratégiques, avec un accent particulier sur la promotion de la croissance et de l’investissement dans des domaines tels que l’énergie, le tourisme, l’industrie de transformation, l’agriculture de haute technologie et l’économie urbaine.

Au cours de la période 2021-2023, le taux de croissance moyen du PIBR de Ninh Thuân a atteint 9,28 % par an. Au cours des neuf premiers mois de 2024, le PIBR de Ninh Thuân a augmenté de 8 % par rapport à la même période de l’année précédente, plaçant la province au 19e rang des 63 provinces et villes du pays. Ninh Thuân s’efforce d’atteindre une croissance du PIBR de plus de 9 % en 2024.

Texte et photos : Tân Dat/CVN