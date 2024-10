Ninh Thuân : Faire de Thuân Nam un nouveau pôle de croissance

Bien que Thuân Nam soit la plus aride du pays, et malgré les défis rencontrés à ses débuts, le district a réalisé d'importants progrès grâce à la mobilisation de l’ensemble du système politique local et au soutien du gouvernement central. Aujourd'hui, la situation socio-économique présente des avancées notables, la défense et la sécurité nationale sont assurées, et l'ordre social est maintenu.

Impressions positives

En seulement 15 ans d'existence, grâce aux efforts et au consensus de l'ensemble du système politique, le district de Thuân Nam a progressé à un rythme comparable à celui des autres localités de la province. Le district a su identifier les secteurs clés propices aux investissements en fonction de ses atouts et potentiels, stimulant ainsi un développement régulier et efficace.

Truong Xuân Vy, président du Comité populaire du district de Thuân Nam, a déclaré que, malgré un environnement initial difficile, l'économie locale a connu de profondes transformations au cours des 15 dernières années. Le district enregistre un taux de croissance annuel de plus de 10%.

Entre 2020 et aujourd'hui, une percée a été réalisée dans la mobilisation des investissements, avec un total annuel atteignant plus de 6.000 milliards de dôngs, soit 15,2 fois plus qu’en 2010. Les recettes budgétaires du district ont également progressé, passant de 8,26 milliards de dôngs en 2009 à 85,3 milliards en 2023. La structure économique du district a évolué, passant d'une base agricole à une économie où l'industrie joue un rôle prédominant. La valeur de la production industrielle et de la construction en 2024 est estimée à 5.500 milliards de dôngs, soit plus de 10 fois le niveau de 2010, avec une croissance annuelle moyenne de 18%.

Les secteurs du commerce et des services connaissent également une forte croissance, représentant 13,32 % de l'économie du district. Le tourisme et les services enregistrent des progrès notables, avec de nombreux projets de grande envergure tels que Royal City et Cap Padaran Mui Dinh. L'exploitation de la pêche demeure un atout majeur, avec une flotte de navires de grande capacité. Le port de pêche de Ca Na, en cours de transformation en port de type 1, devrait renforcer les services logistiques liés à la pêche.

La politique de développement de la zone économique clé du Sud porte déjà ses fruits. Plusieurs grands projets d'infrastructures, tels que ceux reliant le port général de Ca Na à la route nationale 1A et à l'autoroute Nord-Sud, ont été accélérés. Thuân Nam s'affirme aussi comme un centre d'énergies renouvelables, un secteur stratégique pour la province.

Le district compte déjà 6 des 8 communes répondant aux normes des nouvelles zones rurales, dont une commune remplissant les critères avancés. Le nombre de ménages pauvres a diminué, avec une réduction annuelle moyenne de 1,6 à 2 %.

Transformez les difficultés et les défis en motivation

Si Thuân Nam est la localité la plus sèche de Ninh Thuân, cette caractéristique devient un atout pour des industries à forte valeur ajoutée, telles que les énergies renouvelables, le tourisme maritime, ou encore l'économie de la mer. Le district bénéficie également de nombreuses infrastructures de transport, telles que la route nationale 1A, la voie ferrée Nord-Sud et la route reliant le port général de Ca Na. Ces infrastructures favorisent l'implantation de projets dans les domaines de la logistique, de la transformation, de la fabrication, du GNL, du gaz et de l'électricité.

Actuellement, Thuân Nam compte 20 projets dans le domaine des énergies renouvelables, avec une capacité totale de 1.512 MW, qui devrait atteindre 6.000 MW d'ici 2030. Le parc industriel de Phuoc Nam, couvrant 370 hectares, est déjà en activité, tandis que celui de Ca Na, d'une superficie de plus de 827 hectares, est en cours de création. Le district prévoit de développer 10 clusters industriels d'ici 2025, atteignant plus de 516 hectares d'ici 2030.

Des projets stratégiques, tels que le port maritime de Ca Na, le centre électrique à gaz LNG Ca Na, et d'autres initiatives majeures, sont en phase de développement. Le littoral de Thuân Nam fait partie intégrante de la planification touristique de la province pour 2035, avec 9 des 12 zones identifiées pour devenir des pôles touristiques.

Avec ces opportunités, Thuân Nam se prépare à devenir une zone économique dynamique, contribuant à un développement rapide et durable de la province.

