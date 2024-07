Ninh Thuân



Village de Vinh Hy, destination touristique paisible avec des expériences intéressantes

Le village touristique de Vinh Hy, dans la commune de Vinh Hai, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuân (Centre), abrite la baie de Vinh Hy - un site pittoresque national, considéré comme l'une des quatre plus belles baies du Vietnam.

À environ 40 km au nord-est de la ville de Phan Rang-Tháp Chàm, Vinh Hy est connu comme un village de pêcheurs paisible, où les visiteurs peuvent s'immerger dans le magnifique paysage naturel avec des montagnes majestueuses, des forêts verdoyantes et la mer immense. La baie est entourée de montagnes sur trois côtés et d'eaux de mer au vert jade.

Le village de Vinh Hy compte actuellement 745 ménages avec plus de 2.840 personnes. La plupart des villageois sont principalement engagés dans la pêche et les services touristiques. En venant ici, les visiteurs ont la possibilité de découvrir de nombreuses activités attrayantes.

Notamment, les visiteurs ont l'opportunité de découvrir le monde océanique coloré à travers un bateau de croisière à fond de verre, une expérience unique adaptée à ceux qui ne savent pas nager. En outre, ils peuvent également admirer la beauté panoramique du cap des dauphins, de l'île de la tortue, etc. avec de majestueuses montagnes calcaires.

En venant à Vinh Hy, les visiteurs peuvent choisir de séjourner dans des familles d'accueil rustiques, des hôtels confortables ou des stations balnéaires de luxe.

Afin d'attirer davantage les touristes, le district de Ninh Hai se prépare à organiser la Semaine estivale de la culture et du tourisme Ninh Hai - Ninh Thuân 2024 qui se déroule du 15 au 21 juillet avec de nombreux programmes et activités culturels, sportifs et touristiques attrayants.

Au cours des dernières années, les activités touristiques au village touristique de Vinh Hy - Parc national de Núi Chúa n'ont cessé de se développer.

Grâce à une variété de destinations et à l'organisation systématique d'activités touristiques, le district de Ninh Hai a accueilli plus de 1,21 million de visiteurs au cours du premier semestre 2024, dont près de 25.000 visiteurs internationaux. Les recettes totales des activités touristiques étaient estimées à plus de 897 milliards de dôngs.

Selon Trân Minh Thai, président du Comité populaire du district de Ninh Hai, le développement des activités de services touristiques a contribué à créer des emplois à la population locale.

Afin de répondre à la demande croissante des touristes, en 2024, le district de Ninh Hai continuera à mettre en œuvre le projet de village culturel touristique de Vinh Hy pour la période 2022-2025, avec une vision jusqu'en 2030, en combinaison avec la construction d'un modèle de tourisme communautaire dans le village de Câu Gay- Da Hang, et l'enquête des sites pour créer de nouveaux itinéraires touristiques.

