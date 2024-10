Ninh Thuân : appel aux investissements dans la province de Dông Nai

L'événement a attiré un grand nombre de représentants de services et branches de deux localités ainsi qu'une centaine de grandes entreprises de Dông Nai et d’autres villes et provinces du Sud. La conférence visait à renforcer la connexion et la promotion des investissements dans des villes et provinces de la région industrielle clé du Sud, Dông Nai en particulier, dans les domaines importants tels que l'énergie, les énergies renouvelables, les infrastructures, le tourisme, la logistique... Grâce à cette conférence, Ninh Thuân souhaitait que les investisseurs et les entreprises trouvent la possibilité de coopérer, d'élargir leurs investissements, d'exploiter efficacement les potentiels locaux pour le développement durable d'activités de production et d’affaires commerciales.

S'exprimant lors de la conférence, le président du Comité populaire de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam, a déclaré que la planification de la province au cours de la période 2021-2030 et vision jusqu'en 2050 a été approuvée par le Premier ministre. La province a sélectionné cinq domaines prioritaires que sont l’énergie dont les énergies renouvelables, le tourisme de haute qualité, l'industrie manufacturière, l’agriculture de haute technologie et l'immobilier. En outre, Ninh Thuân a lancé également deux nouvelles dynamiques de croissance: l'économie marine et l'économie urbaine.

"Cette conférence est l'une des activités importantes de promotion des activités de coopération et d'investissement entre Ninh Thuân et Dông Nai. L'occasion pour les investisseurs de nos deux localités de se rencontrer et de chercher des opportunités de coopération dans les infrastructures, la production et le commerce... Cela aidera à créer une percée pour l'industrie de Ninh Thuân", a souligné le président du Comité populaire de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam.

De nombreux potentiels et avantages

Trân Quôc Nam a fait savoir que "Ninh Thuân possède le port maritime en eau profonde de Cà Na, capable de recevoir des navires allant jusqu'à 300.000 tonnes. Cette province est située à l'intersection d'axes de circulation stratégiques, que sont la Nationale 1, l'autoroute Nord-Sud, la voie ferrée Nord-Sud et la Nationale la reliant aux haut plateaux du Centre. La localité possède également des avantages pour le développement de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture. Ses 105 km de côtes sont favorables à la pêche et à l'aquaculture, ses dunes ventées et son ensoleillement à l'exploitation des énergies renouvelables. En particulier, Ninh Thuân a une longue histoire et culture et abrite 32 groupes ethniques avec une culture très riche et diversifiée".

De plus, Ninh Thuân a des projets importants, en tête l'aéroport de Thành Son, la voie ferrée à grande vitesse Nord-Sud et les parcs industriels de Cà Na, Thanh Hai, Du Long et Phuoc Nam. Le parc industriel de Cà Na, de 827 hectares, qui attend l'approbation du Premier ministre, sera l'un des principaux moteurs du développement économique de Ninh Thuân dans les années à venir.

Selon sa planification d'ici 2030 et vision jusqu'en 2050, Ninh Thuân promouvra le développement de 3 couloirs stratégiques: autoroutes, routes côtières et expansion de l'axe est-ouest, créant une connexion régionale et interrégionale efficace.

À cette occasion, la province de Ninh Thuân a présenté un liste des 55 projets en attente de capitaux d'investissement.

Conditions favorables aux investisseurs

S’exprimant lors de la conférence, la vice-présidente du Comité populaire de Dông Nai, Mme Nguyên Thi Hoàng, a partagé que, dans son processus de développement économique, la province considère comme nécessaire d'avoir une cohésion avec d’autres localités du pays. "Les entreprises qui ont trouvé le succès dans la province de Dông Nai devraient étendre leurs activités dans les localités voisines, dont Ninh Thuân, contribuant à resserrer la coopération au développement entre nos deux provinces", a-t-elle insisté.

"Grâce à ses atouts en termes de situation géographique, d'infrastructures, de culture et de tourisme, les dirigeants de la province de Dông Nai sont convaincus que Ninh Thuân attirera dans les temps à venir de nombreux projets d'investissement non seulement de Dông Nai, mais aussi de nombreuses provinces et villes à travers le pays et même de groupes multinationaux", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le représentant du Chambre de commerce de Taïwan (Chine) à Dông Nai a déclaré que son organisation compte actuellement 400 entreprises membres, la majorité dans des domaines comme la chaussure en cuir, le textile-habillement, l'ameublement en bois, les hautes technologies… Après cet événement, il leur transmettra la liste d’appel à l'investissement de Ninh Thuân.

Le directeur général de la compagnie par actions d'ANI Power, Dang Tât Thành, a déclaré que sa compagnie avait investi dans un projet à Ninh Thuân. Selon lui, les projets d’énergies renouvelables sont en plein essor et attirent de nombreux investisseurs.

À la clôture de la conférence, le président du Comité populaire de Ninh Thuân, Trân Quôc Nam, a conclu sur ces mots: '"avec ses potentiels et ses conditions favorables dans l'accès aux terres et aux infrastructures, Ninh Thuân sera une destination de plus en plus attrayante pour les investisseurs. Nous nous engageons à continuer d'améliorer l'environnement d'investissement et des affaires, et à créer des conditions optimales aux investisseurs".

Texte et photos : Tân Dat/CVN