La baie de Ha Long classée parmi les 15 sites balnéaires incontournables

Située au Nord-Est du pays, la baie de Ha Long est réputée pour ses paysages à couper le souffle, avec quelque 1.600 îles et îlots calcaires, ses écosystèmes uniques et ses formations géologiques spectaculaires.

Photo : VNA/CVN

La baie de Ha Long a été inscrite à deux reprises sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : en 1994 pour sa beauté et en 2000 pour ses caractéristiques géologiques, consolidant ainsi son statut de merveille naturelle mondiale.

Parmi les autres destinations figurant dans le Top 15 de BoredPanda figurent Anse Source d’Argent aux Seychelles, Dubrovnik en Croatie, la côte Nā Pali d’Hawaï (États-Unis), Praia Da Marinha au Portugal et les îles Lofoten en Norvège. La liste met également en avant des littoraux célèbres tels que la Great Ocean Road (Australie), Hopewell Rocks (Canada), Zanzibar (Tanzanie), le Cap de Formentor (Espagne), la côte amalfitaine (Italie) et la Riviera turque.

Cette reconnaissance s’ajoute à la liste croissante des distinctions internationales de la baie de Ha Long. Elle avait déjà été classée par CNN parmi les 25 plus beaux endroits de la planète et par Fodor’s Travel parmi les 25 merveilles naturelles d’Asie du Sud-Est. Le South China Morning Post (SCMP) a également classé la baie parmi les attractions touristiques les plus populaires d’Asie.

Outre son attrait pittoresque et culturel, la baie de Ha Long continue d’attirer l’attention du monde entier puisqu’elle a été choisie comme l’un des lieux de la Clipper 2023-24 Round the World Yacht Race, un événement international de voile qui s’étend sur plusieurs pays.

VNA/CVN