Kiên Giang

Phu Quôc mobilisée pour faire de chaque habitant un ambassadeur du tourisme

L’île de Phu Quôc, située dans la province de Kiên Giang, a été choisie pour accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027. Cet événement représente une opportunité majeure pour promouvoir l’image d’un Vietnam intégré, innovant, accueillant et dynamique, tout en stimulant le développement des infrastructures, l’investissement et l’aménagement urbain de cette ville insulaire.

>> Accélération du projet d’agrandissement de l'aéroport international de Phu Quôc

>> Phu Quôc au cœur de la campagne touristique estivale de Kiên Giang

>> Le Vietnam accélère la mise en œuvre de projets sur l'île de Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre des préparatifs, les autorités locales encouragent la participation de la communauté et des entreprises à la construction d’une ville verte, propre, belle et civilisée. Elles promeuvent également l’initiative "Chaque habitant de Phu Quôc est un ambassadeur du tourisme", avec pour objectif de faire de l’île une destination phare de services, d’écotourisme et de tourisme maritime, tant au niveau national qu’international.

Au cours du premier semestre 2025, Phu Quôc a accueilli plus de 4,4 millions de visiteurs, dont environ 882.000 touristes étrangers. Les recettes touristiques ont atteint 21.588 milliards de dôngs, soit une hausse de 92 % par rapport à la même période de l’année dernière. La croissance du nombre de touristes chinois, notamment, s’est révélée remarquable, avec plus de 140.000 arrivées, en grande partie grâce à la promotion active de l’île sur les réseaux sociaux chinois. Selon Huang Xin Yi, présidente de l’agence Shanghai Travel Worry Free, Phu Quôc constitue désormais une destination privilégiée pour de nombreux touristes chinois, attirés par ses produits touristiques balnéaires attrayants.

De son côté, Hà Tuân Minh, directeur de Vietnam Winner Phu Quôc Travel, a fait savoir que son agence prévoyait d’accueillir plus d'un millier de touristes chinois en juin et juillet 2025.

Le secrétaire du Comité du Parti de la ville, Le Quoc Anh, a mis en lumière la croissance touristique spectaculaire de la localité : le nombre de visiteurs est en effet passé de 586.000 en 2014 à près de 6 millions en 2024, incluant près d'un million d'étrangers. Cette progression témoigne du succès de la stratégie mise en place et de l'engagement des investisseurs et entreprises locales.

Phu Quoc se positionne désormais parmi les dix îles touristiques incontournables d'Asie. Son attrait réside dans une beauté naturelle exceptionnelle, caractérisée par des plages célèbres telles que Bai Sao, Bai Truong et Bai Khem, ainsi que par ses forêts primitives luxuriantes. L'île dispose en outre d'une offre complète d'infrastructures hôtelières et de loisirs.

Les visiteurs peuvent y explorer le Safari de Phu Quôc, le plus grand parc d'animaux en semi-liberté du Vietnam, ou admirer des panoramas spectaculaires depuis le téléphérique de Hon Thom, le plus long téléphérique maritime à trois câbles au monde. Avec ses diverses activités nautiques et sa riche gastronomie locale, "l'île aux perles" s'affirme de plus en plus comme une destination à ne pas manquer.

VNA/CVN