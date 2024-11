Saigontourist Travel accueillera plus de 20.000 croisiéristes internationaux au Vietnam

L'Agence de voyages Saigontourist Travel, relevant du groupe Saigontourist, accueillera sept paquebots internationaux, amenant plus de 20.000 touristes internationaux au Vietnam, au cours des deux derniers mois de 2024.

Photo: SG/CVN

Le 9 novembre, Saigontourist Travel a accueilli le paquebot international Celebrity Solstice, appartenant à la compagnie Royal Caribbean, avec à son bord plus de 2.800 passagers de nationalités européennes, américaines et australiennes.

Dans le cadre d’une croisière transvietnamienne, le paquebot fera escale au port de Phu My, dans la province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud), le 9 novembre, au port de Chân Mây (Thua Thiên-Huê) le 11 novembre, puis au port de Ha Long (Quang Ninh) le 12 novembre, avant de quitter le Vietnam le soir du 13 novembre.

Par la suite, Saigontourist Travel accueillera de nouveau le Celebrity Solstice, transportant encore 2.800 croisiéristes, qui fera escale aux ports de Ha Long, Chân Mây et Phu My du 17 au 21 novembre.

En décembre 2024, Saigontourist Travel continuera d’accueillir le Celebrity Solstice pour trois nouvelles escales, chacune transportant 2.800 passagers. Les itinéraires de ces croisières transvietnamiennes incluront des escales aux ports de Phu My (du 3 au 7 décembre), Chân Mây (du 11 au 15 décembre) et Ha Long (du 27 au 31 décembre).

Par ailleurs, Saigontourist Travel accueillera le Spectrum of the Seas, avec 4.200 touristes internationaux au port de Nha Trang le 13 décembre, ainsi que le paquebot Mein Schiff transportant 2.400 croisiéristes internationaux, qui accostera au port de Ha Long.

Photo: SG/CVN

Saigontourist Travel prévoit d’accueillir en juin 2025 une vingtaine de paquebots de croisière internationaux, tels que l’Azamara Onward et l’Azamara Pursuit, amenant de nombreux touristes.

Après leurs escales dans les ports vietnamiens, ces groupes de touristes internationaux pourront choisir parmi des circuits touristiques typiques pour visiter d’autres villes et provinces telles que Bà Ria - Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville, Tiên Giang, Nha Trang, Huê, Ha Long, Hai Phong, et Hanoï.

Forte de son expérience avec les principales compagnies maritimes internationales, Saigontourist Travel innove en proposant des produits uniques, inspirés de la culture et du mode de vie vietnamien, afin d’offrir aux visiteurs étrangers des expériences et des activités authentiques et mémorables au Vietnam.

Tân Dat/CVN