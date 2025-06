Hanoï s’ouvre au tourisme Halal

Une stratégie d’avenir pour attirer les voyageurs musulmans

Selon les statistiques internationales, les dépenses touristiques des voyageurs musulmans ont dépassé les 220 milliards de dollars en 2023 et pourraient franchir la barre des 300 milliards en 2026. Face à cette dynamique, de nombreux pays considèrent aujourd’hui le marché Halal comme un levier stratégique de développement touristique.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a d’ailleurs exprimé sa volonté de faire de l’économie Halal un secteur clé, affirmant son ambition de positionner le Vietnam comme une destination incontournable sur la carte mondiale du Halal.

Consciente de cette opportunité, la capitale vietnamienne accélère la mise en œuvre de solutions concrètes pour capter ce marché. En 2024, Hanoï a enregistré une croissance significative du nombre de visiteurs en provenance de pays à majorité musulmane comme l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie, le Bangladesh, la Turquie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Brunei ou encore le Qatar. Près de 650.000 touristes issus de ces marchés ont été recensés, représentant environ 15% du total des visiteurs internationaux de la ville.

Tourisme Halal, un pilier de sa stratégie d’ouverture internationale

Outre ses atouts existants, notamment la mosquée Al-Noor située au 12 rue Hàng Luoc dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, une destination sûre et respectueuse des femmes (un critère important pour les voyageurs musulmans), Hanoï dispose également d’infrastructures adaptées, avec des établissements hôteliers répondent aux normes Halal comme le Meliá Hanoi et l’InterContinental Hanoi Landmark72. D’autres proposent une offre de restauration Halal comme le Duparc, le Grand Mercure, le Pullman, le JW Marriott, le Sofitel Legend Metropole. Des restaurants spécialisés tels que D'Lions ou Khazaana viennent enrichir l’offre culinaire Halal de la ville.

Selon Nguyên Quy Phuong, directeur du Département des relations internationales et de la promotion touristique (Office national du tourisme du Vietnam), Hanoï possède tous les atouts pour devenir une destination Halal de premier plan.

Mieu Abbas, président de Halal Vietnam, partage cet avis : "En tant que centre politique, culturel et touristique du pays, Hanoï peut parfaitement jouer un rôle de pionnier dans la création d’un véritable écosystème touristique Halal conforme aux standards internationaux".

Cependant, certains défis demeurent. "Les exigences strictes liées à la religion, à la culture et à l’alimentation rendent ce segment particulier plus complexe", admet Nguyên Manh Than, président de l’Association du tourisme de Hanoï. "Mais ces contraintes peuvent aussi devenir des opportunités si elles sont bien comprises et anticipées".

Dans cette optique, le Festival du tourisme de Hanoï 2025, qui vient de s’achever, a pour la première fois mis en avant des stands culinaires aux saveurs de l’Inde, de la Malaisie, de l’Iran ou encore de la Palestine, afin de mieux faire connaître la culture Halal aux Vietnamiens.

Récemment, la ville a organisé un séminaire sur le développement d’un modèle de tourisme agricole Halal, réunissant experts et professionnels du secteur. Mieu Abbas y a rappelé que : "le Halal ne doit pas être vu comme un choix accessoire, mais comme une opportunité stratégique permettant au Vietnam d’affirmer son positionnement à l’international par la qualité, l’éthique et une préparation rigoureuse".

Il recommande notamment la création d’un guide pratique Halal dédié au secteur touristique de Hanoï, la mise en place d’un centre de promotion du tourisme Halal afin de renforcer les liens avec les marchés internationaux.

Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, a confirmé que la ville entendait faire du tourisme Halal un pilier de sa stratégie d’ouverture internationale, avec des politiques ciblées en matière d’investissement, de communication, de formation et de développement de produits touristiques Halal.

