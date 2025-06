Hai Phong lancera un circuit nocturne au temple Hàng Kênh

Photo : ANHP/CVN

Se déroulant au temple Hàng Kênh, monument historique national, le parcours propose un riche éventail d’activités immersives : prises de photos souvenirs, spectacles de marionnettes sur l’eau, chants rituels traditionnels, projection en mapping 3D, découverte du confucianisme, lecture de textes anciens, représentations d’arts populaires, dégustation de mets locaux, ateliers d’artisanat, calligraphie et stands de souvenirs.

Le circuit se tiendra tous les week-ends, du vendredi au dimanche, de 19h à 21h.

Selon Trân Thi Hoàng Mai, directrice du service culturel, ce programme constitue un voyage sensoriel et patrimonial, inscrit dans un lieu emblématique voué au culte du roi Ngô Quyên, figure fondatrice de l’indépendance vietnamienne. Dans l’atmosphère solennelle et chargée d’histoire du temple, visiteurs et habitants sont conviés à un dialogue harmonieux entre spiritualité, arts traditionnels et technologies modernes, redonnant vie à l’âme millénaire de Hai Phong.

Une expérience innovante

Prévu pour être inauguré à la fin du mois de juin, le circuit "Dâu thiêng Hàng Kênh" vise à s’inscrire durablement parmi les produits touristiques phares de la ville. Il s’insère dans une stratégie plus large de dynamisation du tourisme intérieur, avec un accent particulier sur les publics jeunes, férus d’innovation et passionnés de patrimoine.

Photo : ANHP/CVN

La promotion du programme s’intensifie actuellement à travers une campagne multi-supports, mobilisant plateformes numériques, médias traditionnels et agences de voyages locales.

Situé dans le quartier de Lê Chân, le temple Hàng Kênh est une œuvre architecturale datant des XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles, agrandie en 1905. Classé monument historique national, il constitue un témoignage précieux de l’art vietnamien ancien, notamment grâce à ses sculptures en bois de lim (bois de fer) finement travaillées.

À l’origine dédié au génie tutélaire du village, le temple fut ensuite consacré par l’empereur Tu Duc au héros national Ngô Quyên, vainqueur des envahisseurs chinois de la dynastie des Han du Sud sur la rivière Bach Dang en 938 - une victoire marquant l’aube d’une ère d’autonomie durable pour le pays.

L’ensemble architectural se compose d’un pavillon principal (Dai dinh), d’une salle de culte (Bai đuong), d’un sanctuaire arrière (Hâu cung), ainsi que de bâtiments annexes tels que le Văn Miêu (temple de la littérature), deux galeries latérales et un bassin en demi-lune. Au fil du temps, le temple est devenu un lieu vivant de transmission culturelle, accueillant régulièrement des spectacles folkloriques de Ca trù (chant des courtisanes), de Châu van ou de marionnettes aquatiques.

Bùi Thi Nguyêt Nga, directrice du Musée et de la Bibliothèque de Hai Phong, précise que ce circuit nocturne a été pensé comme un produit thématique destiné aux curieux en quête de découvertes culturelles enrichissantes.

Le point d’orgue de la soirée réside dans une projection immersive en 3D, intitulée "Sông Bach Dang - Hào khi Ngô Quyên" (Les vagues de Bach Dang - La bravoure de Ngô Quyên), reconstituant avec réalisme la célèbre bataille navale qui scella l’indépendance du pays.

Le spectacle, divisé en cinq tableaux, accompagne les visiteurs depuis les paysages ruraux de Duong Lâm - terre natale de Ngô Quyên - jusqu’aux scènes d’entraînement militaire, d’étude des marées, de déploiement de pieux dans la rivière, pour culminer avec la bataille décisive. Le jeu de lumières, les effets sonores et les projections donnent vie à ce récit épique, tout en s’intégrant harmonieusement à l’esthétique du temple ancien.

À l’issue du spectacle, les visiteurs pourront parcourir le site historique, écouter des commentaires sur son histoire, assister à des représentations artistiques traditionnelles et rendre hommage au roi Ngô Quyên par une offrande d’encens - une démarche à la fois culturelle, éducative et spirituelle.

Thao Nguyên/CVN