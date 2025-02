Kiên Giang

Un paquebot de luxe jette l'ancre à Phu Quôc

Le port international de passagers de Phu Quôc a accueilli vendredi 14 février le paquebot Aida Stella , avec à son bord plus de 2.100 touristes internationaux pour explorer l'île éponyme, une destination incontournable dans la province de Kiên Giang, delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Originaires d'Allemagne, d'Australie, de Pologne, d'Espagne, de Suède et d'autres pays, ce sont les premiers croisiéristes internationaux à accoster à Phu Quôc en 2025. Pendant leur séjour, ils pourront visiter, profiter d'activités de divertissement et s'immerger dans la nature et la culture de l'île.

Selon Bùi Quôc Thai, directeur du Service provincial du tourisme de Kiên Giang, l'accueil d'un navire de croisière international marque une percée pour le secteur, contribuant à stimuler l’essor d'autres secteurs comme l'hôtellerie-restauration, les services de voyage et le commerce.

Deux autres navires de croisière de luxe avec plus de 5.500 touristes devraient arriver les 16 et 20 février, a-t-il déclaré.

Ces dernières années, Phu Quôc a acquis une renommée internationale, ce qui en fait l'une des 10 destinations les plus accueillantes au monde dans la 13e édition de Traveller Review Awards de Booking.com.

La mise en service du port international de passagers de Phu Quoc devrait également déclencher un boom du tourisme cette année et au-delà.

En janvier dernier, l'île a accueilli plus de 611.770 visiteurs, dont près de 125.000 étrangers, générant un revenu total de plus de 2,54 billions de dôngs (99,98 millions d'USD). Elle vise sept millions de visiteurs cette année, dont un million d'arrivées internationales, ce qui représente des taux de croissance annuels respectifs de 17,26% et 3,9%.

VNA/CVN