Butterfield & Robinson

Hôi An figure parmi les six incontournables d’un tour du monde de 60 jours

Butterfield & Robinson, voyagiste de premier plan, a introduit la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), à sa liste de six destinations incontournables pour un tour du monde de 60 jours

>> Hôi An brille sur le palmarès d’Agoda des festivals des lanternes d’Asie

>> Agoda classe Hôi An parmi les cinq meilleures destinations cyclistes en Asie

Photos : VNA/CVN

Démarrant à Oaxaca, au Mexique, ce voyage créé par les "concepteurs d’expériences" de Butterfield & Robinson emmène les voyageurs au Cambodge, au Vietnam, en Inde, au Maroc et en Turquie.

Le groupe le qualifie de "collection de voyages", car ce voyage de 60 jours est divisé en six itinéraires distincts. Les vacanciers peuvent ainsi effectuer le voyage dans son intégralité ou ne visiter qu’une seule étape.

Selon Forbes, les itinéraires de voyage créés par Butterfield & Robinson sont conçus pour permettre aux voyageurs de découvrir différentes cultures, des excursions en plein air et de délicieuses expériences gastronomiques, allant des charrettes de rue aux restaurants raffinés.

Le voyage complet se déroulera du 21 mars au 21 mai 2026, à partir de 85.170 dollars par personne. La plupart des frais de vol ne sont pas inclus dans le prix total.

Butterfield & Robinson a révélé que le voyage "Cambodge et Vietnam à vélo", un tour du monde de 60 jours, emmènera les voyageurs du Delta du Mékong à la vieille ville de Hôi An.

Au Cambodge et au Vietnam, le voyage débutera à bord de l’Aqua, un navire haut de gamme sillonnant le Delta du Mékong. Les voyageurs séjourneront également au Four Seasons de Hôi An.

"Au cours du voyage, les voyageurs visiteront des temples et des fermes locales et auront un aperçu de la vie quotidienne vietnamienne en pédalant le long des canaux, des marchés flottants et des communautés locales", a-t-il indiqué.

L’alliance de la richesse culturelle et de la beauté naturelle fait de Hôi An une destination captivante pour les cyclistes souhaitant découvrir la diversité des paysages du Vietnam.

Les cyclistes pourront profiter de routes pittoresques à travers les rizières, les sentiers côtiers et les villages animés, avec des hébergements allant des hôtels-boutiques aux complexes hôteliers de luxe.

Butterfield & Robinson a été élu parmi les dix voyagistes préférés des lecteurs de Travel + Leisure en 2024.

L’intégralité du voyage proposé par Butterfield & Robinson offrira des expériences exclusives, des guides professionnels et des surprises passionnantes alliant luxe et durabilité.

VNA/CVN