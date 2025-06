Phu Yên et Binh Dinh lancent de nombreux programmes touristiques

Les provinces de Phu Yên et Binh Dinh, dans le Centre, déploient une série de programmes touristiques estivaux pour attirer les visiteurs et stimuler la demande locale de voyages.

Face à l’augmentation du nombre de touristes, Binh Dinh a proposé d’augmenter les vols de nuit pour répondre à la demande de passagers pendant la haute saison.

Binh Dinh a officiellement demandé à l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam et à la Société des aéroports du Vietnam d’autoriser des vols de nuit supplémentaires au départ de Hanoi et de Hô Chi Minh-Ville vers l’aéroport de Phu Cat. Cette demande couvre la période du début juin à la fin 2025.

Photo : VNA/CVN

Au cours des cinq premiers mois de l’année, la province a enregistré plus de 5,1 millions d’arrivées de touristes, soit une augmentation de 13% par rapport à la même période 2024. Le nombre de vols à destination et en provenance de l’aéroport de Phu Cat a atteint 1.667, soit 147 de plus que l’année dernière.

Réputée pour la diversité de ses héritages, Binh Dinh conjugue patrimoine archéologique, avec les vestiges de la culture Sa Huynh et les tours cham, et traditions vivantes telles que les arts martiaux ancestraux, le théâtre hat bôi, les chants bai choi, ou encore l’artisanat local et la gastronomie régionale.

Pour renforcer son attractivité, Binh Dinh organise un large éventail d’événements dans le cadre de la campagne « Événements touristiques d’été 2025 ». Parmi les événements phares figurent le concours mondial de mannequins de fitness (du 9 au 14 juin), le festival d’été de Binh Dinh, qui s’ouvre le 13 juin sur la place Nguyên Tât Thành, et la soirée de l’arène de Binh Dinh (les 11 et 12 juin), qui met en avant les arts martiaux traditionnels et modernes.

D’autres temps forts comprennent le marathon VnExpress de Quy Nhon (du 13 au 15 juin), un tournoi international de golf amateur (du 20 au 22 juin) et le festival national de cyclisme de loisir (des 28 et 29 juin).

Dans la ville voisine de Phu Yên, les autorités encouragent le tourisme grâce à la campagne «Di Phu Yên di» (« Allons à Phu Yên »), qui se déroule de juin à août, avec au menu notamment un concours photo en ligne mettant en valeur les paysages et la culture locaux, des sports de plage comme le football, le volley-ball et le pickleball, ainsi que des activités nautiques comme le jet ski, le flyboard et le parachute ascensionnel.

Festival des lumières

Un festival des lumières, du 4 au 6 juillet sur la place de la tour Nghinh Phong, présentera des performances de mapping 3D inspirées de la légende de Lac Long Quân et Âu Co, ancêtres légendaires des Vietnamiens. Le festival proposera des défilés costumés et des spectacles de cerfs-volants LED le long de la rue Dôc Lâp, tandis qu’un festival créatif, du 1er au 8 août, proposera des expériences artistiques aux visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Dotée d’un littoral de près de 200 km, Phu Yên compte de nombreux endroits tortueux et sinueux avec des montagnes jouxtant la mer pour créer divers baies, lagons, pics… d’une beauté vierge et particulièrement attractive. En dehors des vastes rizières et des étendues vertes à couper le souffle, la localité a beaucoup d’autres endroits magnifiques à découvrir dont la falaise Da Dia - reconnu fin 2020 “site national spécial” pour ses valeurs géologiques uniques, la plage de Xép, la cathédrale de Mang Lang…

Les autorités des deux provinces espèrent que ces initiatives positionneront la région comme une destination estivale dynamique et contribueront à la reprise du tourisme post-pandémie.

VNA/CVN