Saigontourist Travel accueille deux paquebots internationaux en trois jours

Le 25 octobre, la Société de services de voyage de Saigontourist (Saigontourist Travel) a informé avoir accueilli et servi plus de 3.000 touristes venant du paquebot international Celebrity Millennium au port de Chân Mây, dans la province de Thua Thiên Huê (Centre).

Photo : SG/CVN

Celebrity Millennium accostera au port de Phú My dans la province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud) le matin du 27 octobre.

Cela fait partie du voyage à la découverte du Vietnam, au cours duquel les touristes à bord du paquebot international auront l'occasion d'explorer une culture diversifiée, un riche patrimoine et de magnifiques paysages naturels dans des destinations exceptionnelles de la région Centre du Vietnam comme l'ancienne citadelle impériale de Huê (province de Thua Thiên Huê) ou la vieille ville de Hôi An (province de Quang Nam). Ils pourront aussi découvrir les destinations dynamiques de Hô Chi Minh-Ville, de Bà Ria - Vung Tàu et d'autres localités du Sud occidental.

Le 26 octobre, le paquebot international Quantum of the Seas, avec plus de 2.000 croisiéristes à son bord, a également accosté au port de Phú My pour faire un voyage dans la province de Bà Ria - Vung Tàu et à Hô Chi Minh-Ville. Avec un programme riche de visites, ces passagers peuvent choisir de nombreux itinéraires tels que la dégustation du café, des visites gastronomiques (food tour), la découverte de la campagne à vélo, la participation à des cours de cuisine...

Photo : SG/CVN

Tous ces itinéraires sont méticuleusement conçus pour garantir des expériences pratiques et élégantes aux visiteurs de nationalités européennes, américaines, australiennes... qui ont des niveaux de dépenses élevés.

Un avenir durable

Fort de ses services de tourisme de croisière, Saigontourist Travel est fier d'être le premier choix dans l'organisation de circuits professionnels et diversifiés, reliant le Vietnam aux visiteurs internationaux du monde entier. Il s'engage à concevoir des voyages élégants, contribuant non seulement à promouvoir la beauté du Vietnam, mais aussi à construire un réseau de tourisme de croisière durable pour l'avenir.

Au cours des dix premiers mois de 2024, Saigontourist Travel a accueilli et servi avec succès nombre de grands paquebot internationaux comme Europa, Celebrity Solstice, Celebrity Millennium, Spectrum of the Seas, Serenade of the Seas, Quantum of the Seas, Crystal Symphony, Azamara Journey, Azamara Onward, Silver Moon, Resort World One, Silver Shadow, Mein Schiff….

Tân Dat/CVN