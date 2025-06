Vers une politique de visa plus ouverte pour booster le tourisme

L’assouplissement de la politique de délivrance des visas est un levier essentiel pour promouvoir l’image d’un pays sûr, accueillant et prêt à recevoir les touristes internationaux dans une nouvelle ère. Dans un contexte de mondialisation et de forte demande en voyages, le développement du tourisme vietnamien à la hauteur de ses ambitions nécessite une politique de visa plus ouverte, plus souple et plus conviviale.

Extension de la politique d’exemption de visa

Le 7 mars 2025, le gouvernement vietnamien a adopté la Résolution N°44/NQ-CP qui exempte de visa les citoyens de 12 pays : Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Russie, Japon, République de Corée, Danemark, Suède, Norvège et Finlande.

Cette mesure permet à leurs ressortissants de séjourner au Vietnam pendant 45 jours, sans distinction de type de passeport ni motif de séjour. La politique est en vigueur du 15 mars 2025 au 14 mars 2028, avec possibilité de prolongation.

Dans le cadre du programme de relance touristique 2025, une autre résolution (N°11/NQ-CP, 15 janvier 2025) accorde également une exemption de visa de 45 jours aux citoyens de Pologne, République tchèque et Suisse.

Ces mesures ont déjà porté leurs fruits : plus de 7,6 millions de visiteurs internationaux ont été accueillis durant les quatre premiers mois de 2025, soit une hausse de 23,8% par rapport à la même période en 2024, selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.

Le directeur de cette administration, Nguyên Trùng Khanh, souligne que la politique de visa joue un rôle crucial dans l’attractivité touristique du Vietnam. Le tourisme étant un secteur transversal, il requiert une coordination efficace entre diverses politiques pour assurer un développement durable dans un contexte d’intégration mondiale.

Ces dernières années, le gouvernement a introduit plusieurs mesures facilitant l’entrée des visiteurs étrangers : exemption de visa, délivrance de visas électroniques simplifiés, prolongation des durées de séjour. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme travaille avec d’autres agences à réformer les procédures, appliquer des politiques flexibles adaptées aux relances touristiques et aux grands événements diplomatiques, sportifs ou culturels.

Nguyên Trùng Khanh recommande d’étendre prioritairement l’exemption de visa de courte durée aux marchés potentiels disposant de vols directs vers le Vietnam, avec un pouvoir d’achat élevé et une demande de séjour prolongé. Des politiques préférentielles pourraient aussi cibler des catégories spécifiques, comme les athlètes, entraîneurs, experts, réalisateurs, artistes, cinéastes ou journalistes internationaux participant à des événements au Vietnam. Cependant, cette extension devra être équilibrée avec les impératifs de sécurité nationale et de défense.

Stimuler la croissance du tourisme

L’exemption de visa est une stratégie clé pour stimuler le tourisme. Actuellement, la Thaïlande exempte de visa les ressortissants de 98 pays (30 à 90 jours de séjour), la Malaisie 165 pays (30 à 90 jours), et Singapour 163 pays (30 à 90 jours). En comparaison, le Vietnam offre une exemption à un nombre plus restreint de pays et pour une durée plus courte.

Pour atteindre son objectif de 22 à 23 millions de visiteurs internationaux en 2025, le Vietnam intensifie sa politique de visa flexible, notamment via la Résolution n°44/NQ-CP. De plus, le visa électronique (e-visa) est disponible pour les citoyens de plus de 80 pays et territoires.

Néanmoins, comparé à ses voisins, le Vietnam présente encore des restrictions importantes concernant la durée de séjour, le champ d’application et la commodité, qui freinent la compétitivité touristique.

Nguyên Quôc Ky, président du Conseil d’administration de Vietravel, estime que le visa est "la clé" pour attirer les touristes. Le Vietnam devrait adopter des modèles plus flexibles, comme des visas saisonniers, selon la nationalité ou des catégories spécifiques (hommes d’affaires, scientifiques, partenaires public-privé, visiteurs de relations bilatérales ou stratégiques).

La directrice marketing du groupe Vingroup, Nguyên Thu Thuy, propose un modèle de visa conditionnel : exemption de visa pour les touristes réservant un voyage organisé complet, séjournant dans des établissements agréés, avec un itinéraire clair, et voyageant avec des agences reconnues. Des exemptions saisonnières ou ponctuelles pourraient aussi être expérimentées avant une éventuelle généralisation.

Par ailleurs, le Vietnam pourrait exonérer de visa certaines catégories comme les visiteurs MICE (tourisme d’affaires, conférences, expositions), les touristes médicaux, ou délivrer un "visa doré" de 3 à 5 ans à entrées multiples pour experts, scientifiques et investisseurs. L’exemption pourrait aussi viser les visiteurs fréquents, clients d’hôtels haut de gamme, amateurs de golf ou participants à des circuits haut de gamme sur mesure.

Pour que la politique de visa devienne un véritable levier de développement durable, elle doit impérativement s’accompagner d’améliorations dans la qualité des services, la modernisation des infrastructures et la création de produits touristiques originaux.

Dào Thi Bich Hương, directrice générale de SeaGate Travel, souligne qu’une politique plus ouverte permettrait d’attirer davantage d’événements internationaux et faciliterait la venue d’hommes d’affaires et de touristes d’affaires, bénéficiant ainsi à l’ensemble de l’économie.

Cependant, le visa n’est qu’une première étape. Le véritable défi est de retenir les visiteurs plus longtemps, de les inciter à dépenser davantage et à revenir. Actuellement, le Vietnam manque encore de produits touristiques distinctifs pour fidéliser les visiteurs, et souffre de carences en infrastructures, de services inégaux, de pollution et d’une gestion touristique déficiente, particulièrement en haute saison.

Pour franchir un cap, l’élargissement et l’amélioration de la politique de visa doivent devenir une priorité stratégique. Parallèlement, il est crucial d’investir massivement dans les infrastructures, les transports, la promotion professionnelle des destinations et de développer une offre diversifiée, originale et adaptée au marché.

Enfin, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, la protection de l’environnement et la promotion d’un tourisme vert sont des leviers essentiels pour offrir une expérience enrichissante aux visiteurs.

Quand ces mesures seront mises en œuvre de manière cohérente, la politique de visa ne sera plus une simple "porte d’entrée", mais un moteur stratégique propulsant le tourisme vietnamien vers de nouveaux sommets.

