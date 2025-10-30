Standard Chartered relève à 7,5% sa prévision de croissance du Vietnam pour 2025

La banque Standard Chartered a relevé fortement sa prévision de croissance du PIB du Vietnam pour 2025 à 7,5%, contre 6,1 % précédemment, et celle de 2026 à 7,2%.

Photo : VNA/CVN

Selon son dernier rapport macroéconomique, le Vietnam continue de consolider sa position au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales, soutenu par un commerce extérieur dynamique et une intégration approfondie grâce à de nombreux accords de libre-échange.

En septembre 2025, les exportations du pays ont atteint 42,7 milliards de dollars, en hausse de 24,7% sur un an, portées par les secteurs de l'électronique, de la téléphonie et de la machinerie. Les importations ont également augmenté de 24,9%, à 39,8 milliards de dollars, traduisant une expansion industrielle soutenue.

La banque souligne la solidité de la balance extérieure et anticipe une reprise des réserves de change, portée par une activité commerciale vigoureuse et une stabilité macroéconomique accrue.

Le crédit intérieur progresse de plus de 15%, illustrant la reprise économique et la confiance des entreprises. Au cours des neuf premiers mois de l'année, les flux d'investissements directs étrangers (IDE), moteur clé de la croissance, ont atteint 18,8 milliards de dollars (+8,5%), tandis que les engagements d'investissement ont augmenté de 15,2%, à 28,5 milliards de dollars.

Standard Chartered maintient ses prévisions de taux de change USD/VND (dollar américain/dông vietnamien) à 26.300 en 2025 et 26.750 en 2026, avec une inflation attendue respectivement à 3,4% et 3,7%.

VNA/CVN