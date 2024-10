Standard Chartered revoit à la hausse ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam pour 2024

Standard Chartered a révisé à la hausse ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam en 2024 à 6,8%, contre 6,0% précédemment, reflétant une expansion plus forte que prévu au troisième trimestre de cette année.

Dans un rapport publié le 18 octobre, les économistes de l'institution financière ont souligné la dynamique économique du pays, avec une amélioration dans de nombreux secteurs, notamment l’import-export, les ventes au détail, l'immobilier, le tourisme, la construction et les industries manufacturières.

La reprise du commerce et l'augmentation des activités commerciales et des investissements directs étrangers seront les principaux moteurs pour 2025 et au-delà.

Tim Leelahaphan, économiste de la banque Standard Chartered pour la Thaïlande et le Vietnam, a déclaré : "Bien que nous restions prudents sur l'économie vietnamienne à court terme, nous reconnaissons également la capacité de l'économie à performer mieux que les attentes du marché".

"Les efforts du gouvernement pour une croissance économique plus forte pourraient contribuer à maintenir les taux d’intérêt bas dans un avenir proche, et les mesures prises par la Fed seront également déterminantes pour les décisions de politique monétaire de la Banque d’État du Vietnam. Nous prévoyons désormais une hausse des taux de 50 points de base l’année prochaine, plutôt qu’au quatrième trimestre 2024 comme prévu auparavant".

Les prévisions de Standard Chartered indiquent que les baisses de taux de la Fed, susceptibles d'entraîner un affaiblissement du dollar américain au cours des prochains trimestres, devraient se traduire par un taux de change dollar/dông atteignant 24.500 d'ici fin 2024 et 24.300 d'ici mi-2025.

