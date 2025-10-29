Vietnam - Russie : coopération dans les actifs numériques

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc s'est rendu en Russie du 23 au 29 octobre afin de solliciter une expertise pour la mise en place d'un marché des crypto-actifs, dans le cadre du développement de l'économie numérique du pays.

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, Hô Duc Phoc a rencontré des entreprises russes spécialisées dans les cryptomonnaies et la blockchain et s'est entretenu avec le ministre russe des Finances, A. Siluanov, et le vice-gouverneur de la Banque de Russie, A. Guznov.

Lors de ces rencontres, il a souligné le développement important des relations bilatérales dans divers domaines, mettant en avant la confiance politique significative et les recettes commerciales positives, qui ont atteint près de 4,6 milliards de dollars l'an dernier, soit une augmentation de 26,4% par rapport à l'année précédente.

Faisant le point sur la performance économique du Vietnam, il a indiqué que l'économie devrait enregistrer des résultats impressionnants, avec une croissance économique potentiellement parmi les plus élevées de l'ASEAN et des principales économies mondiales. Au cours des neuf premiers mois de 2025, la croissance du PIB a atteint 7,85%.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien a adopté une résolution visant à lancer un projet pilote de marché des crypto-actifs. Cette initiative a pour objectif d'établir un cadre pour le fonctionnement de ce marché et de promouvoir la technologie blockchain, ainsi que les nouvelles technologies financières, afin de contribuer au développement de l'économie numérique.

Selon Hô Duc Phoc, cette mesure renforcera la compétitivité du Vietnam pour attirer les investissements de haute technologie et les jeunes entreprises, tout en garantissant la prudence et la protection des investisseurs.

Le Vietnam ambitionne de réussir sa transition vers une économie et une finance numériques, en misant sur l'innovation et une intégration profonde aux marchés numériques mondiaux. Hô Duc Phoc a déclaré que le pays a identifié la technologie blockchain comme un domaine stratégique clé à développer d'ici 2030.

Dans ce contexte, il a sollicité la coordination du ministère russe des Finances et de la Banque de Russie. Il a souligné l'importance du partage d'expériences et de la fourniture d'orientations politiques pour aider le Vietnam à renforcer son cadre juridique relatif aux actifs numériques, à établir des normes de sûreté et de sécurité pour les transactions en cryptomonnaies et à développer ses ressources humaines dans ce domaine.

Il a invité les entreprises russes à coopérer avec le Vietnam pour développer des solutions technologiques, des processus de gestion des risques et des normes de sécurité avancées.

Photo : Trân Hai/VNA/CVN

Les représentants russes ont salué les importantes réformes entreprises par le Vietnam et se sont dits prêts à partager leur expertise en matière de gestion des marchés numériques et des cryptomonnaies.

Les entreprises russes ont réaffirmé leur engagement à collaborer avec le Vietnam au développement de l'infrastructure blockchain, au transfert de technologies et à fournir un soutien dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d'argent, la cybersécurité et les systèmes de vérification des actifs numériques.

Dans le cadre de ce déplacement professionnel, Hô Duc Phoc a déposé une gerbe au pied de la statue du président Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg et a eu une rencontre avec le personnel de l'ambassade du Vietnam à Moscou.

VNA/CVN