Sécurité alimentaire : Hanoï et Singapour scellent un accord stratégique sur le riz

En marge de la 32 e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), tenue le 30 octobre à Gyeongju, en République de Corée, le Vietnam et Singapour ont signé un protocole d'accord de coopération (MOC) sur le commerce du riz, marquant une nouvelle avancée dans le renforcement de leur coopération économique et la garantie de la sécurité alimentaire régionale.

>> Vietnam - Singapour : échange d’expériences et partage de visions entre jeunes officiers

>> 16ᵉ Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Singapour

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de signature a réuni le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et la ministre singapourienne du Développement durable et de l'Environnement, également chargée des Relations commerciales, Grace Fu.

Selon la délégation vietnamienne, ce protocole d'accord constitue une base pour promouvoir un développement stable et durable du commerce bilatéral du riz, contribuant à assurer la sécurité alimentaire des deux nations et de la région, tout en évitant l'imposition de mesures commerciales restrictives inutiles. Dans ce cadre, le Vietnam s'est engagé à faciliter l'exportation vers Singapour d'une quantité de riz convenue par les deux parties, en fonction des besoins spécifiques de Singapour.

Lors de l'événement, le ministre Nguyên Hông Diên a souligné l'importance de Singapour en tant que partenaire économique majeur et marché important pour le Vietnam. Il a affirmé que la signature de ce document constitue une étape concrète dans la mise en œuvre du partenariat stratégique global entre les deux pays, posant les bases d'une coopération stable et durable dans le secteur du riz, particulièrement pertinente dans le contexte actuel de forte volatilité du marché alimentaire mondial.

Le ministre a également indiqué que le renforcement de cette coopération illustre les efforts conjoints visant à garantir la continuité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité alimentaire au sein de l'ASEAN. Il a exprimé l'espoir que les deux parties poursuivent une collaboration étroite afin d'élargir l'offre de produits agricoles et alimentaires vietnamiens de haute qualité sur le marché singapourien.

De son côté, la ministre Grace Fu a déclaré que ce protocole d'accord représente le premier du genre pour Singapour avec un partenaire, saluant le choix du Vietnam, l'un des principaux fournisseurs de riz de la région. Elle a souligné que, compte tenu de sa dépendance à l'importation pour plus de 90% de ses besoins alimentaires, Singapour accorde une priorité majeure à l'établissement de partenariats régionaux et mondiaux essentiels à un approvisionnement stable en riz et à la garantie de sa sécurité alimentaire nationale.

VNA/CVN