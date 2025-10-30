Le gouvernement va établir une base des données foncières en 2026

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement prévoit d’achever la création d’une base des données foncières nationale complète en 2026, une étape essentielle pour faire des ressources foncières un moteur important du développement durable.

Photo : VNA/CVN

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a fait cette annonce lors de son intervention à la 10e session de la 15e Assemblée nationale, le 29 octobre.

Le responsable a précisé que si le projet de résolution visant à lever les obstacles à la mise en œuvre de la Loi foncière de 2024 est adopté, le développement de la base de données sera finalisé cette année.

Concernant les réalisations du secteur ces dernières années, il a souligné que, malgré des conditions météorologiques difficiles et des incertitudes mondiales, le secteur a enregistré une croissance de 3,83%. Les recettes d’exportation du secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture ont atteint 52,31 milliards de dollars, dégageant un excédent commercial de près de 16 milliards de dollars.

L’agriculture a confirmé son rôle de pilier essentiel de l’économie, contribuant à la balance commerciale nationale, a-t-il déclaré.

Reconnaissant les défis persistants du secteur, Trân Duc Thang a souligné la croissance instable, la faible compétitivité de plusieurs produits, les limites de l’agriculture verte et moderne, ainsi que l’hétérogénéité de la gestion de la qualité et du contrôle de la sécurité alimentaire selon les régions.

Le marché de l’exportation est confronté à des difficultés croissantes dues à la montée du protectionnisme et des barrières techniques à l’échelle mondiale. Les procédures administratives, notamment celles relatives à la gestion foncière, manquent encore d’efficacité. La pollution environnementale, l’utilisation des ressources et l’insuffisance des mesures d’atténuation du changement climatique continuent de poser de sérieux problèmes.

Alors que la période 2026-2030 est cruciale pour que le Vietnam entre dans une nouvelle ère, visant une croissance à deux chiffres et une économie verte et durable, Trân Duc Thang a souligné que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a défini une série d’objectifs à atteindre d’ici 2030.

Lors de cette session, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a collaboré avec d’autres ministères pour proposer des initiatives majeures que le gouvernement soumettra à l’Assemblée nationale.

Parmi celles-ci figure un projet de loi portant amendement et complément de 15 lois existantes relatives à l’agriculture et à l’environnement. Ces modifications visent à harmoniser le modèle d’administration locale à deux niveaux, à simplifier les procédures administratives et les conditions d’affaires, et à résoudre les principaux obstacles institutionnels.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a conseillé au gouvernement de soumette à l’Assemblée nationale un programme cible national basé sur l’intégration de trois programmes de la construction de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté, et de développement socio-économique des zones montagneuses ou peuplées de minorités ethniques

Si ces politiques sont adoptées, elles contribueront à surmonter les difficultés et à créer des conditions favorables au développement national dans les années à venir.

VNA/CVN