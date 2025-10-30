Le président Luong Cuong appelle l'ICC à continuer à accompagner les entreprises vietnamiennes

Le président de la République, Luong Cuong, a rencontré jeudi matin 30 octobre à Gyeongju (République de Corée) John Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale (ICC), à l’occasion de sa participation à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong s’est félicité des relations étroites entre l’ICC et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), affirmant que le Vietnam accorde toujours de l’importance à sa coopération avec l’ICC.

Appréciant le rôle de l’ICC dans la promotion du libre-échange, de l’investissement et du système commercial multilatéral, le chef de l’État a salué la coopération entre l’ICC, la VCCI et les entreprises vietnamiennes, notamment dans l’amélioration du climat des affaires et le renforcement des capacités d’intégration des petites et moyennes entreprises (PME).

Face aux défis actuels du commerce mondial, il a indiqué que le Vietnam met en œuvre plusieurs mesures d’adaptation, dont la diversification des marchés, le développement des industries de soutien, l’exploitation des accords de libre-échange de nouvelle génération, ainsi que la réforme institutionnelle et la simplification des procédures administratives. Il a également souligné que les transitions numérique et verte constituent des leviers essentiels pour accroître la résilience de l’économie nationale.

Dans ce contexte, le président a invité l’ICC à poursuivre son accompagnement des PME vietnamiennes en partageant ses outils, normes et bonnes pratiques internationales, afin de les aider à s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Il a affirmé la volonté du Vietnam d’être un partenaire actif et proactif de l’ICC dans les initiatives régionales et mondiales, contribuant à promouvoir un système commercial international ouvert, équitable et durable, pour la paix, la prospérité et les opportunités pour tous.

Félicitant le gouvernement vietnamien pour ses démarches concrètes en faveur des entreprises, notamment la création de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, John Denton a réaffirmé la disponibilité de l’ICC à coopérer avec le Vietnam et l’assister sur la voie de développement, notamment le processus de soutien aux entreprises vers une présence accrue sur les marchés mondiaux, à l’approche de l’Année APEC 2027, dont le Vietnam sera le pays hôte.

Selon lui, l’ICC, présente dans 170 pays, gère un portefeuille d’investissements et d’activités commerciales d’une valeur supérieure à 17.500 milliards de dollars, et poursuit un programme mondial de soutien aux entreprises déjà déployé au sein de l’ASEAN et présenté largement au sein de l’APEC, avec pour objectif de l’étendre prochainement au G20. Il a exprimé le souhait de voir une participation active des entreprises vietnamiennes à cette initiative.

Enfin, John Denton a réaffirmé la volonté de l’ICC d’être un ami et un partenaire accompagnant le développement des entreprises vietnamiennes, tout en participant activement aux activités de l’APEC 2027, dont le Vietnam sera le pays hôte.

VNA/CVN