Vietnam - Malaisie : efforts communs pour lutter contre la pêche INN

Dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), une délégation vietnamienne conduite par Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, a eu une séance de travail avec des responsables du ministère malaisien de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le 29 octobre à Putrajaya, en Malaisie, en vue de promouvoir la coopération bilatérale dans le développement durable de la pêche.

Au cours de la séance de travail, les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint chargé de réviser et de compléter le Mémorandum d’entente (MoU) signé en 2014, en y intégrant le renforcement de la coopération pour une pêche durable et la lutte contre la pêche INN.

Les deux parties ont également décidé d’établir un mécanisme tripartite d’échange d’informations entre les départements des pêches des deux pays et l’ambassade du Vietnam en Malaisie, afin de partager rapidement des informations concernant la gestion de la pêche et le traitement des navires en infraction.

Elles ont également discuté de mesures visant à faciliter le commerce des produits agricoles, forestiers et de la pêche entre les deux pays, à rechercher des opportunités pour soutenir les entreprises vietnamiennes de la pêche dans leurs investissements et leurs coopérations commerciales en Malaisie, ainsi qu’à promouvoir des initiatives de coopération agricole vertes, circulaires et durables dans la région...

Le groupe de travail conjoint entre les deux ministères vietnamien et malaisien devrait tenir sa première réunion au début du mois de novembre, afin de concrétiser les contenus de coopération convenus et de contribuer aux efforts visant à lever l’avertissement sous forme de "carton jaune" imposé par l’Union européenne (UE) au secteur vietnamien de la pêche.

VNA/CVN