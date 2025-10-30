Le Vietnam salue le rôle clé du Royaume-Uni dans la défense de l’OMC et du système commercial multilatéral

L'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la délégation du Vietnam à Genève, a souligné le rôle du Royaume-Uni en tant que fervent défenseur de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et du système commercial multilatéral, qui assure stabilité et prévisibilité aux entreprises comme aux consommateurs mondiaux.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Mai Phan Dung a fait cette déclaration lors du premier examen de la politique et des pratiques commerciales du Royaume-Uni, tenu le 28 octobre au siège de l'OMC à Genève, auquel participait une délégation britannique conduite par le ministre d'État au ministère des Affaires et Commerce, Chris Bryant.

Dans son discours, l'ambassadeur Mai Phan Dung a salué la remarquable résilience de l'économie britannique, la sixième du monde, qui a enregistré une croissance de 3,6% en 2024 par rapport à 2019, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19. Le volume total des échanges commerciaux du Royaume-Uni représente environ 60% de son PIB en 2024.

Le Royaume-Uni se distingue comme l'un des marchés les plus ouverts et interconnectés au monde, grâce à des engagements solides en matière de commerce, d'investissement et de réformes. Les investissements directs étrangers (IDE) y ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, passant de 1.000 milliards de livres sterling en 2014 à 2.100 milliards en 2023, faisant du pays une destination majeure pour les IDE en Europe et la troisième au niveau mondial.

Cette dynamique est renforcée par la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires et de facilitation du commerce dans le cadre de sa politique commerciale indépendante post-Brexit.

Le Royaume-Uni a également promu la libéralisation tarifaire à travers des accords tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ainsi que l'introduction d'incitations tarifaires réduisant les coûts de conformité pour les entreprises.

L'ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé que le Vietnam salue le rôle actif du Royaume-Uni dans la réforme de l'OMC, notamment son soutien au rétablissement du système de règlement des différends, la promotion d'initiatives multilatérales et sa participation aux dialogues sur le commerce numérique, l'Arrangement d'arbitrage d'appel provisoire multipartite (MPIA) ou encore l'Accord sur les subventions à la pêche.

Selon lui, ces efforts contribuent au fonctionnement efficace de l'OMC. Il a également salué les initiatives britanniques telles que "Aide pour le commerce" (AfT) et le programme commercial en faveur des pays en développement, dénommé "Système d'échange des pays en développement" (DCTS), qui facilite l'accès préférentiel au marché pour les marchandises de plus de 90 pays en développement.

Forts de l'Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni, du CPTPP et d'autres cadres de coopération, les deux pays collaborent étroitement dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'investissement, le développement durable, le renforcement des capacités et la défense commerciale.

L'ambassadeur Mai Phan Dung a réaffirmé la volonté du Vietnam de poursuivre cette coopération étroite afin de maximiser les bénéfices des accords existants, au profit des entreprises et des citoyens des deux nations.

VNA/CVN