Le ministère de l’Industrie et du Commerce veut booster le secteur privé

Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a lancé un plan visant à propulser le secteur privé vietnamien sur la scène internationale avec le projet de programme "Go Global" pour la période 2026-2035.

Cette initiative dévoilée lors de la Conférence sur la promotion du commerce qui s’est tenue le 29 octobre dans le cadre de la Foire d’Automne 2025 au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), à Hanoï, vise à renforcer le commerce international, les investissements et le commerce électronique, tout en positionnant les entreprises vietnamiennes comme des acteurs clés des chaînes de valeur mondiales.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, le directeur général de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (VIETRADE), Vu Ba Phu, et la directrice adjointe du Département de la planification, des finances et de la gestion des entreprises du ministère de l’Industrie et du Commerce, Mai Thu Hiên, étaient présents, aux côtés de représentants d’associations professionnelles, d’entreprises et des autorités locales.

Mai Thu Hiên a expliqué que le programme "Go Global" est élaboré dans le cadre de la résolution N°68 relative au développement du secteur privé, avec pour objectif de faire de ce dernier un moteur essentiel de la croissance. Elle a souligné que ce concept s’inspire des stratégies adoptées par des économies avancées telles que les États-Unis, le Japon et la République de Corée pour promouvoir les exportations, les échanges technologiques et culturels à l’étranger.

Après près de quatre décennies de réformes, le Vietnam figure parmi les 20 premiers exportateurs mondiaux et parmi les dix économies les plus ouvertes, avec près d’un million d’entreprises privées contribuant à hauteur d’environ 30% aux exportations totales. Pourtant, l’expansion mondiale reste freinée par la dépendance aux exportations tirées par les IDE, des investissements à l’étranger limités et un manque de marques vietnamiennes reconnues internationalement.

"Pour renforcer la présence du Vietnam sur la scène mondiale, nous devons passer d’une simple participation à une création proactive au sein des chaînes de valeur mondiales", a déclaré Mai Thu Hiên. Le programme "Go Global" vise à favoriser cette transformation en soutenant les entreprises multinationales vietnamiennes et en aidant les PME à accéder aux marchés étrangers par le biais du commerce, de l’investissement et du commerce électronique transfrontalier.

Le projet de programme définit deux axes majeurs : faire évoluer l’approche vietnamienne de l’intégration d’une stratégie passive à une stratégie proactive et faire du secteur privé le moteur de l’internationalisation.

Les objectifs spécifiques comprennent l’augmentation de la part du secteur privé dans les exportations nationales à 50-60% d’ici 2030, la création de 20 grandes entreprises leaders dans les chaînes de valeur mondiales et de 30 entreprises de taille moyenne pionnières sur des marchés de niche, ainsi que l’expansion des investissements à l’étranger dans les principaux centres économiques.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué que les associations professionnelles, les entreprises et les organisations internationales sont invitées à formuler leurs observations sur le projet de programme afin de le finaliser et de le soumettre à l’approbation du Premier ministre en 2025.

La mise en œuvre se déroulera en trois phases, de 2026 à 2035 : la mise en place de l’écosystème initial, le lancement de projets pilotes et l’intégration à grande échelle. Le programme vise à développer des stratégies de marché mondiales, à soutenir une gouvernance d’entreprise conforme aux normes internationales, à encourager les entrepreneurs à vocation internationale et à créer un portail national "Go Global" et un réseau d’accompagnement des entreprises.

Le ministère prévoit de proposer des formations spécialisées, des services de conseil et des informations sur les normes internationales, de tester des modèles d’investissement à l’étranger - en privilégiant les fusions-acquisitions - et de promouvoir le commerce électronique transfrontalier afin d’aider les PME à se développer à l’international à moindre coût.

Des efforts seront également déployés pour améliorer le crédit à l’exportation, les réseaux logistiques et les systèmes de distribution à l’étranger afin de faciliter la croissance extérieure du Vietnam.

