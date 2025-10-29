Treize projets primés au concours des projets de start-up vertes 2025

Treize projets ont été récompensés pour leur performance exceptionnelle lors de la finale du concours des projets de start-up vertes 2025, qui s’est tenue les 26 et 27 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Organisé par l’Association des entreprises vietnamiennes de produits de haute qualité (HVNCLC) et le Centre d’études et d’assistance aux entreprises (BSA) en collaboration avec des partenaires, le concours a reçu cette année 220 candidatures.

Photo : BSA/CVN

Les organisateurs ont sélectionné 36 projets pour la finale, répartis en deux groupes : le groupe A, destiné aux jeunes entreprises présentant un prototype ou un produit récemment lancé, et le groupe B, aux entreprises de moins de cinq ans d’existence proposant des produits ou services commercialisés.

La valeur totale des prix s’élève à près d’un milliard de dôngs (37.948 dollars), incluant des récompenses en espèces et un accompagnement couvrant la communication, la formation, la mise en relation avec les marchés, des voyages d’étude et des ateliers.

Outre les prix principaux, une nouvelle catégorie, « Initiatives vertes – Économie verte », fait son apparition cette année. Elle décerne un premier, un deuxième et un troisième prix, ainsi qu’une mention spéciale, aux projets proposant des solutions vertes durables et adaptables à grande échelle. Les lauréats sont sélectionnés par un jury indépendant sur la base de leurs dossiers de candidature, de leurs rapports de projet et de leur performance lors de la finale.

Le projet Green Vines de Da Lat, qui transforme la fibre de coco brute et les sous-produits agricoles en granulés de fibre de coco pour les jeunes plants et comme substrat de culture, a remporté le premier prix du groupe A.

Deux deuxièmes prix du groupe A ont été décernés aux projets COCOSOIL – Good Soil from Green Coconut Shells (Sol de bonne qualité à partir de coques de noix de coco vertes) et NETGINS – Warming Ginger – A Green Livelihood (Gingembre réconfortant – Un moyen de subsistance vert).

Dans le groupe B, le projet Chocolatier doux-amer – Chocolat de Phu Quôc

a remporté le premier prix. Deux deuxièmes prix ont été décernés à un projet de préservation et de développement de villages d’artisanat traditionnel associé au tourisme communautaire, et à un projet portant sur l’utilisation de la soie végétale dans la production alimentaire végétarienne.

Un autre nouveau prix a été remis, « Nouvel horizon et agriculture », créé par le groupe Vina T&T en partenariat avec BSA dans le cadre du programme « Parcours des start-up vertes vers les marchés d’exportation ».

Ce prix vise à récompenser les entreprises à fort potentiel proposant des produits de haute qualité répondant aux normes d’exportation des marchés exigeants, et à encourager une nouvelle génération d’« agro-entrepreneurs verts » capables de valoriser les ressources indigènes du Vietnam à l’échelle mondiale.

VNA/CVN