Création d’un Comité directeur pour le développement de l’économie à capitaux étrangers

Le 29 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la Décision N°2401 portant création du Comité directeur chargé de l’élaboration du Projet de développement de l’économie à capitaux d’investissement étrangers. Le chef du gouvernement en assumera la présidence.

Ses adjoints sont Nguyên Chi Dung, vice-Premier ministre, directement chargé de la direction de l’élaboration du Projet, et Nguyên Van Thang, ministre des Finances, responsable de la coordination des travaux.

Le Comité comprend des membres représentant les ministères de la Défense; de la Police; des Finances; de la Construction; de l’Industrie et du Commerce; de l’Agriculture et de l’Environnement; des Sciences et des Technologies, ainsi que de la Justice. Il réunit également des représentants de la Banque d’État du Vietnam, du Bureau du gouvernement, ainsi que les présidents des Comités populaires de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang, Cân Tho et Huê, parmi d’autres instances concernées.

Le Comité est chargé d’élaborer et de soumettre le projet au Bureau politique. Le ministre des Finances, vice-président du Comité, est chargé de prendre la décision relative à la création du groupe de rédaction du document.

La décision entre en vigueur à compter de sa signature, le 29 octobre 2025.

