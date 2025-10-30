Paiement numérique : le QR Code en plein essor au Vietnam

La Banque d’État du Vietnam a publié le 29 octobre ses dernières données sur le développement des paiements sans numéraire et la mise en œuvre du Projet 06.

Les résultats confirment une progression spectaculaire des transactions numériques à l’échelle nationale, notamment celles effectuées via QR Code, dont la valeur a bondi de plus de 150%, marquant une étape décisive dans la transformation numérique du secteur financier vietnamien.

Une croissance généralisée des paiements numériques

Selon la Banque d’État, par rapport à la même période de 2024, le nombre total de transactions sans numéraire a augmenté de 43,32% et leur valeur de 24,23%. Ces chiffres traduisent un changement profond des habitudes de consommation, les Vietnamiens privilégiant désormais les paiements électroniques, plus rapides, sûrs et pratiques que les règlements en espèces.

Les transactions réalisées via Internet ont progressé de 51,2% en volume et de 37,17% en valeur, tandis que celles effectuées sur téléphones mobiles ont crû respectivement de 37,37% et 21,79%. Le paiement par QR Code s’impose comme le canal le plus dynamique, avec une hausse impressionnante de 61,63% en volume et de 150,67% en valeur, notamment dans les secteurs du commerce, des services, du tourisme et de la vie quotidienne.

À l’inverse, les transactions via distributeurs automatiques (ATM) ont reculé de 16,77% en volume et de 5,74% en valeur, confirmant la baisse de l’usage du numéraire au profit des moyens de paiement numériques.

Mobile Money gagne du terrain dans les zones rurales

À la fin septembre 2025, le Vietnam comptait plus de 10,89 millions de comptes Mobile Money, dont près de 70% appartenaient à des utilisateurs vivant dans les zones rurales, montagneuses, insulaires et frontalières. Avec plus de 290,4 millions d’opérations pour une valeur totale de 8.511 milliards de dôngs, Mobile Money contribue activement à l’inclusion financière et à la réduction de la fracture numérique entre les régions.

Le pays compte actuellement 53 établissements autorisés à fournir des services de paiement, dont 49 offrent des portefeuilles électroniques, illustrant la vitalité et la diversité du marché vietnamien des paiements numériques.

Une numérisation bancaire à grande échelle

La Banque d’État indique que la quasi-totalité des services bancaires de base ont désormais été numérisés, certaines banques réalisant plus de 95% de leurs transactions sur les canaux numériques. L’écosystème de paiement s’étend et s’interconnecte avec de nombreux domaines essentiels tels que l’électricité, l’eau, les télécommunications, la santé, l’éducation, le commerce électronique, le tourisme et les services administratifs.

Les établissements de crédit investissent également dans les technologies de pointe – intelligence artificielle (IA), apprentissage automatique (machine learning) et mégadonnées (big data) - afin d’analyser le comportement des clients, d’évaluer le risque de crédit, de personnaliser les produits et d’automatiser les processus internes, améliorant ainsi la qualité du service et l’expérience utilisateur.

Des résultats notables dans la mise en œuvre du Projet 06

Dans le cadre du Projet 06 approuvé par le Premier ministre, relatif à l’exploitation des données démographiques et à l’identité numérique au service de la transformation numérique nationale, le secteur bancaire vietnamien a enregistré des avancées remarquables.

Au 10 octobre 2025, plus de 132,4 millions de dossiers individuels et 1,4 million de dossiers d’organisations avaient été authentifiés biométriquement grâce à la carte d’identité à puce ou à l’application VNeID. Actuellement, 57 banques et 39 prestataires intermédiaires de paiement appliquent l’authentification via la carte d’identité, tandis que 32 banques et 15 prestataires utilisent le système VNeID - dont 19 ont déjà été mis en service officiel.

Par ailleurs, 28 banques et 4 prestataires intermédiaires ont relié les comptes de sécurité sociale aux comptes bancaires par l’intermédiaire de VNeID, facilitant le versement des pensions, des allocations et d’autres prestations sociales pour les citoyens.

Ces résultats confirment que la transformation numérique du secteur bancaire vietnamien progresse dans la bonne direction. Elle constitue un levier essentiel du développement de l’économie et de la société numériques, tout en renforçant la transparence, l’efficacité et la confiance du public envers le système financier national.

