Têt : le Premier ministre Pham Minh Chinh en déplacement à Thanh Hoa

Le 26 janvier, correspondant au 27 e jour du 12 e mois lunaire, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé offrir les cadeaux à des familles bénéficiaires de politiques sociales, à des ménages défavorisés et à des travailleurs dans le district de Ngoc Lac, province de Thanh Hoa (Centre).

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le chef du gouvernement a présenté ses meilleurs vœux de Têt à l’organisation du Parti, aux forces armées et aux habitants de Thanh Hoa. En 2024, la province a réalisé de nombreuses avancées, notamment une croissance économique à deux chiffres, des recettes budgétaires élevées et une bonne mise en œuvre des politiques de sécurité sociale.

Photos : VNA/CVN

Soulignant l’importance de l’année 2025, marquée par des tâches cruciales telles que la réorganisation de l’appareil administratif, la promotion d’une croissance économique de 8%, l’atteinte des objectifs de développement socio-économique pour la période 2021-2025, l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national, ainsi que la célébration des grandes fêtes nationales, le Premier ministre a exhorté Thanh Hoa à relever ces défis avec succès. Il a encouragé la province à collaborer avec tout le pays pour entrer dans une nouvelle ère, marquée par la prospérité, la puissance et le bonheur croissant de la population.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a appelé les autorités de Thanh Hoa à promouvoir les nouveaux moteurs de croissance de la province et à veiller à ce que tous les habitants, en particulier ceux vivant dans les districts montagneux frontaliers, puissent célébrer un Têt décent. Il a également demandé à la province d’éliminer activement l'habitat précaire en 2025, tout en développant des logements pour les travailleurs et les personnes à faible revenu.

À cette occasion, Nguyên Thanh Hung, président fondateur du groupe Sovico, a annoncé un don de fonds destiné à la construction de 300 logements pour des familles personnes démunies de Thanh Hoa, afin de les aider à améliorer leurs conditions de vie.

VNA/CVN