Hanoï : démonstration de drones à la veille du Nouvel An lunaire du Serpent

Hanoï présentera des drones à la veille du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, dans le cadre du Spectacle "Thang Long brillant" 2025 organisé par la Commission municipale de la sensibilisation et de la mobilisation du Parti, les Services municipaux de l'information et de la communication, de la culture et des sports, le Comité populaire de l’arrondissement de Nam Tu Liêm, la société par actions Corex.