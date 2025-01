Le PM appelle à soutenir les ouvriers restés sur les chantiers pendant le Têt

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment signé une dépêche officielle demandant aux ministères, secteurs et autorités locales de fournir des soins et un soutien adéquats aux ouvriers restant sur les chantiers pendant les vacances du Têt (Nouvel An lunaire).

>> Construction intensive des infrastructures de transport sans jours de congés

>> Le Premier ministre demande d’accélérer la modernisation d'autoroutes

>> Le PM Pham Minh Chinh préside une réunion sur le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud

Photo : VNA/CVN

Dans ce document, le chef du gouvernement a salué les contributions des ouvriers impliqués dans des projets d’infrastructures d’importance nationale, tels que l’aéroport international de Long Thanh, le terminal 3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, le terminal de passagers de l’aéroport international de Nôi Bài, ainsi que d’autres projets dans le cadre de la campagne d’émulation "500 jours et nuits" visant à achever 3.000 km d’autoroutes reliant différentes régions du pays.

Il a exprimé sa gratitude envers les ministères, agences, autorités locales, investisseurs, entrepreneurs, comités de gestion de projets et des milliers d’ouvriers qui ont travaillé en rotation sous forme de trois équipes se relayant toutes les huit heures ("trois-huit"), y compris durant le Têt, pour garantir le respect des délais et la qualité des travaux.

Dans ce contexte, le Premier ministre a proposé plusieurs mesures visant à assurer une célébration chaleureuse du Têt pour les ouvriers, notamment : le paiement ponctuel des salaires et des primes, une couverture sociale et médicale complète, la distribution de cadeaux et l’organisation d’activités de bien-être, une attention particulière pour les travailleurs issus de milieux défavorisés, ainsi que des mesures de sécurité renforcées sur les chantiers.

Il a également chargé divers ministères et organismes d’assurer le bien-être des travailleurs : le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le ministère de l'Industrie et du Commerce, et le ministère de la Santé doivent coordonner leurs efforts pour garantir des mécanismes de soutien efficaces.

La Confédération générale du travail du Vietnam est responsable d’instruire les syndicats à collaborer avec les autorités locales et les services sociaux afin de surveiller les paiements et planifier l’aide aux travailleurs. Les investisseurs, comités de gestion de projets et entrepreneurs sont également appelés à fournir un soutien matériel et spirituel adéquat, à mettre en œuvre des mesures de sécurité et de prévention des incendies, et à se préparer à toute situation imprévue sur les chantiers.

Enfin, le Bureau du gouvernement devra superviser et accélérer la mise en œuvre de cette dépêche, a insisté le Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN