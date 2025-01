Hanoï : 2.025 drones créeront ce week-end un spectacle magique au-dessus du lac de l'Ouest

Cet événement, intitulé "Symphonie de lumière - Bienvenue au Nouvel An lunaire 2025", marquera l'ouverture du Festival international des lumières de Hanoï 2025 et devrait devenir un rendez-vous annuel incontournable.

Photo : LD/CVN

Ce spectacle unique alliera technologie d'éclairage moderne et héritage musical traditionnel. Le clou de la soirée sera un spectacle de lumière époustouflant créé par les drones, qui seront synchronisés avec une performance en direct d'un orchestre. Les drones, programmés pour créer des images fascinantes, raconteront l'histoire millénaire et le patrimoine culturel de Hanoï, plongeant le public dans une ambiance créative et émotionnelle.

Cet événement marquera également la première utilisation à grande échelle de la technologie lumineuse des drones, avec un impressionnant spectacle de dragon lumineux de nouvelle génération, qui promet d'être un moment inoubliable dans le ciel de Hanoï.

Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple), a précisé que le spectacle ne serait pas seulement une fête de musique et de lumière, mais aussi un hommage au patrimoine de la ville.

À travers cet événement, les organisateurs espèrent promouvoir Hanoï comme une destination culturelle et créative, tout en attirant des touristes nationaux et internationaux, contribuant ainsi à la croissance économique nocturne de la capitale.

L'événement verra la participation d'artistes vietnamiens de renom, dont l'"Artiste du Peuple" Thanh Hoa, la chanteuse My Tâm et le rappeur Big Daddy.

Organisé par le Comité populaire de Hanoï, le journal Nhân Dân et le Comité populaire de l'arrondissement de Tây Hô, le spectacle débutera samedi à 20h00, à l'intersection des rues Nguyên Hoàng Tôn-Lac Long Quân dans l'arrondissement de Tây Hô.

VNA/CVN