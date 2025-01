Un spectacle éblouissant attend les habitants de Hanoï pour le Réveillon de 2025

La capitale vietnamienne prépare un événement culturel inédit pour clore l’année 2024 en beauté. Le programme artistique ''Rực rỡ Thăng Long 2025'' (Brillant Thang Long 2025), qui marquera le passage au le Nouvel An lunaire (Têt) du Serpent, promet d’offrir un spectacle visuel sans précédent, combinant pour la première fois des drones pyrotechniques et des feux d’artifice à haute altitude.

Photo : TTVH/CVN

Après le succès de l’édition 2024, Rực rỡ Thăng Long 2025 s’apprête à éblouir le public avec une prestation record : 2.120 drones équipés de lumières et d’effets spéciaux illumineront le ciel de la capitale. Cette performance unique associera la technologie de pointe des drones lumineux à des effets pyrotechniques spectaculaires, tels que des cascades de lumière et des projections scintillantes, informe Mai Trong Thai, président du Comité populaire de l’arrondissement de Nam Tu Liêm et organisateur de l’événement, lors de la conférence de presse tenue le 20 janvier à Hanoï.

Photo : TTVH/CVN

Nguyên Hoài Thu, présidente de Corex, société en charge de la production, a déclaré que cet événement pourrait battre le record mondial actuel du Guinness, détenu par les États-Unis avec 1.164 drones. Pour valider cette tentative, des arbitres officiels du Guinness World Records seront présents lors de la répétition générale le 26 janvier.

Une immersion artistique et culturelle

Le spectacle ne s’arrêtera pas à cette prouesse technologique. Le programme ''Brillant Thang Long 2025'' proposera une série de performances artistiques intitulée ''Les printemps radieux''. Cette production en quatre actes (Printemps de l’âme, Printemps en ville, Printemps de l’amour et Printemps radieux) réinvente l’histoire culturelle de Hanoï et du Vietnam à travers le thème du renouveau. L’objectif est de transmettre un message d’espoir et de résilience tout en célébrant la richesse du patrimoine vietnamien.

Parmi les artistes attendus figurent des figures emblématiques de la scène vietnamienne, telles que Tùng Dương, Thu Minh, Soobin et Hà Lê. Le spectacle prévoit également des numéros interactifs combinant musique, danse et technologie, une mélodieuse fusion entre traditions et modernité. Ces performances mettront en lumière l’identité culturelle unique de Hanoï.

Un réveillon grandiose pour tous

Photo : TTVH/CVN

Prévu pour le soir du 28 janvier au stade national de My Dinh à Hanoï, le programme sera diffusé en direct sur les ondes de la radio et télévision de Hanoï, permettant ainsi à des millions de spectateurs de vivre cet événement exceptionnel. Pour les habitants de la capitale qui assisteront à la célébration en personne, le spectacle promet d’être une expérience immersive, marquée par l’harmonie entre sons et lumières.

Avec cet événement, Hanoï se positionne une fois de plus comme un carrefour culturel et technologique de premier plan en Asie du Sud-Est, offrant une vitrine de son dynamisme et de sa créativité. La fête du Têt 2025 promet d’être inoubliable, marquée par une célébration qui conjugue innovation, culture et traditions.

Dan Thanh/CVN