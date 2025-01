Pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte pendant le Têt

Les localités dans l'ensemble du pays ont mis en œuvre de nombreuses initiatives de soutien aux groupes vulnérables, notamment les ménages pauvres, les minorités ethniques et les travailleurs défavorisés, afin qu'ils puissent profiter pleinement de la fête du Têt 2025 (Nouvel An lunaire du Serpent).

"Bus syndical" dans le Nord



À Bac Giang (Nord), la Fédération provinciale du travail maintient depuis 2013 son initiative "Bus syndical" pour réduire les coûts de déplacement et alléger les difficultés des travailleurs voyageant depuis des provinces éloignées.

Pour 2025, la fédération a alloué 1,6 milliard de dôngs du Fonds syndical pour distribuer 2.000 tickets de bus et des cadeaux du Têt.

Têt de réunion dans le Centre



Dans la ville de Dà Nang (Centre), près de 100 bus transporteront plus de 3.600 membres de syndicats et travailleurs vers leur localité d'origine. En plus du transport gratuit, les passagers recevront aussi des indemnités de repas de 100.000 dôngs chacun.

Nguyên Thanh Hà, chef de bureau et porte-parole du Comité populaire de Khánh Hòa, a annoncé que cette province du Centre avait alloué un budget total de 141 milliards de dôngs (environ 5,6 millions d'USD) aux initiatives de soutien aux personnes vulnérables.

Plus précisément, la Fédération du travail de Khánh Hòa a mobilisé plus de 58 milliards de dôngs pour organiser le programme "Têt de réunion" pour les membres des syndicats et les travailleurs, tandis que les sociétés provinciales de la Croix-Rouge à tous les niveaux ont collecté 17,8 milliards de dôngs pour distribuer 35.000 colis cadeaux.

En outre, plus de 21 milliards de dôngs ont été prélevés sur le budget provincial afin d'acheter près de 1.600 tonnes de riz pour distribuer à plus de 105.000 personnes dans le besoin.

Nouvel An chaleureux et festif dans le Sud



Dans la province méridionale de Binh Duong, 39 bus ont été mobilisés pour transporter plus de 1.600 membres de syndicats et travailleurs en difficulté dans leur localité d'origine.

La province a également alloué plus de 44 milliards de dôngs pour soutenir près de 45.000 travailleurs dans le besoin.

D’autres programmes tels que "Marché syndical du Têt", "Têt d'amour", "Têt de réunion"... ont été lancés pour garantir que tous les travailleurs puissent célébrer un Nouvel An chaleureux et festif.

