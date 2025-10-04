Banque mondiale

Soutien renforcé au Vietnam pour les grands projets d’infrastructures

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Trân Quôc Phuong, a récemment eu une séance de travail avec Mariam Sherman, directrice nationale de la Banque mondiale (BM) pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos, afin d'échanger sur l'élaboration du nouveau Cadre de partenariat national (CPF) et sur les solutions financières innovantes que la BM pourrait proposer pour soutenir les grands projets d'infrastructure au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a salué la coopération fructueuse entre la BM et le ministère des Finances ces derniers temps, soulignant que les appuis financiers et techniques de la BM ont contribué à la réussite de nombreux grands programmes et projets au service du développement socio-économique du pays

Mariam Sherman a affirmé que la priorité, au-delà du financement, consiste désormais à concevoir des solutions optimales pour la gestion et l'allocation des ressources publiques dédiées aux infrastructures.

Celles-ci constituent une base essentielle pour répondre à la demande future du marché. Le Vietnam doit donc clairement identifier ses projets prioritaires d'ici 2030, avec des investissements à grande échelle, tout en renforçant la mobilisation de la participation du secteur privé, a-t-elle déclaré.

La Banque mondiale recommande de distinguer clairement les sources de capitaux : celles provenant des impôts et du budget de l'État, et celles mobilisées par l'endettement et les émissions d'obligations. Les capitaux levés par l'endettement et les obligations constituent un instrument essentiel pour combler le déficit de capital actuel.

La solution clé est de concevoir une structure financière optimale, combinant harmonieusement le budget de l'État, les prêts, les obligations, les capitaux propres et les capitaux privés pour chaque secteur spécifique.

La BM se dit prête à mobiliser ses experts mondiaux pour accompagner le Vietnam dans la conception de politiques, la mise en place de nouveaux outils financiers.

Mariam Sherman a également salué l'initiative du ministère des Finances d'élaborer une stratégie de mobilisation et d'utilisation de l'Aide publique au développement (APD) pour la période 2026-2030, en parallèle du plan budgétaire quinquennal.

Le vice-ministre Trân Quôc Phuong a précisé que le Département de la gestion de la dette et de l'économie extérieure sera le point focal de la coopération avec la BM, tandis que le Département du budget de l'État pilotera la mobilisation des ressources publiques, et que le Département de la gestion des achats facilitera la participation du secteur privé.

Actuellement, le portefeuille vietnamien compte 36 projets financés par la BM, pour un montant total de plus de trois milliards de dollars, dont plusieurs déjà signés ou en cours de négociation, dans les domaines de l'urbanisme, des transports, de l'agriculture durable et de la lutte contre le changement climatique, etc.

