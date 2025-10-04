Le Nord se prépare à de fortes pluies et des vents violents à l’approche de Matmo

Les provinces du Nord renforcent leurs mesures d’urgence face au typhon Matmo, onzième tempête à frapper la Mer Orientale cette année, qui continue de se renforcer en se dirigeant vers le continent.

Samedi à 4h00, le Centre national de prévision hydrométéorologique a signalé que le centre de la tempête se situait à environ 570 km à l’est-nord-est de Hoàng Sa (Paracels), avec des vents soutenus de 103 à 117 km/h (niveau 11) et des rafales atteignant le niveau 14.

Matmo se déplace vers l’ouest-nord-ouest à 25 km/h et devrait s’intensifier davantage avant d’entrer dans le golfe du Tonkin dimanche 4 octobre.

Lundi matin 5 octobre, le typhon pourrait toucher terre dans la province de Quang Ninh avant de se transformer en dépression tropicale, apportant des vents violents et de fortes pluies sur les zones côtières et les régions du centre du nord.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a alerté sur des vagues de 6 à 8 m de haut, une mer agitée et des ondes de tempête pouvant atteindre 0,6 m dans les zones côtières de Quang Ninh et Hai Phong à partir de dimanche soir 4 octobre.

Les vents vers la terre pourraient atteindre des niveaux 9 à 10, suffisamment forts pour renverser des arbres, endommager des habitations et perturber les lignes électriques. Les précipitations prévues sont de 100 à 200 mm, avec jusqu’à 400 mm dans certaines zones montagneuses, augmentant le risque de crues soudaines et de glissements de terrain.

La catastrophe des catastrophes

Lors d’une réunion du Comité directeur national de la défense civile vendredi 3 octobre, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a qualifié le typhon Matmo de "catastrophe des catastrophes", soulignant que les deux dernières tempêtes avaient frappé le Vietnam coup sur coup, laissant de nombreuses zones vulnérables.

Il a averti que les phénomènes météorologiques extrêmes devenaient de plus en plus imprévisibles et a exhorté les localités à ne pas relâcher leur vigilance.

Le vice-Premier ministre a demandé aux autorités de renforcer d’urgence les digues fragilisées, de réparer les infrastructures endommagées par les récentes tempêtes et d’identifier les zones à haut risque de glissements de terrain pour une évacuation rapide.

Il a ordonné à la police et à l’armée de participer aux efforts d’évacuation et de protéger les biens, afin de garantir le respect des ordres de relogement des habitants.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a été chargé de gérer l’exploitation des barrages et des réservoirs afin de prévenir les inondations soudaines, tandis que les ministères de l’Industrie et du Commerce et de la Construction ont été chargés d’inspecter les réseaux électriques, les usines et les chantiers de construction pour en assurer la sécurité.

Trân Hông Hà a également demandé aux autorités de Hanoi de préparer des zones temporaires de stockage d’eau et d’améliorer la capacité de drainage afin de réduire le risque d’inondations urbaines.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, a mis en garde contre une nouvelle vague d’inondations entre le 6 et le 9 octobre, notamment à Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Thai Nguyên, Hà Giang, Bac Ninh et Hanoi. Il a également averti que les rejets de crues provenant des réservoirs en amont en Chine pourraient faire monter le niveau d’eau du bassin de la rivière Lô.

Localités en état d’alerte maximale

À Lào Cai, le président du Comité populaire provincial Trân Huy Tuân a déclaré que les autorités avaient rétabli les liaisons routières après la dernière tempête et pré-positionné des vivres et du matériel médical dans les zones vulnérables. La Région militaire 2 et la police locale sont prêtes à participer aux opérations de sauvetage et de secours.

La province a également proposé d’abaisser le niveau d’eau du réservoir de Thac Bà afin d’augmenter la capacité de rétention des eaux de crue.

Parallèlement, le ministère de la Sécurité publique a ordonné l’interdiction de la navigation pour tous les bateaux de pêche et a demandé aux autorités locales de se coordonner avec les communautés côtières pour éviter les pertes humaines.

Alors que le typhon Matmo se rapproche des côtes, les autorités ont averti que les inondations, les glissements de terrain et les vents violents pourraient représenter de graves risques dans les régions du Nord et du Centre-Nord.

Des préparatifs sont en cours pour évacuer les habitants, renforcer les digues et sécuriser les fermes aquacoles avant l’arrivée de la tempête.

