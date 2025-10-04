Vietnam - France

Lauréat du prix Nobel de physique Serge Haroche au forum sur l’innovation

À l’occasion de la Journée nationale de l’innovation 2025, le Forum "Libérer le potentiel de l’innovation Vietnam - France" s’est tenu le 3 octobre à Hanoï.

Le Forum a réuni chercheurs, entreprises et décideurs des deux pays, avec la participation exceptionnelle du prix Nobel de physique Serge Haroche. Sa présence illustre la reconnaissance internationale croissante du rôle du Vietnam dans la recherche et l’innovation.

Organisé par le Centre national de l’innovation (NIC), l’Ambassade de France au Vietnam, l’Association scientifique “Rencontres du Vietnam” et le Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE - International Centre for Interdisciplinary Science and Education), le forum s’inscrit dans la dynamique née de l’établissement du partenariat stratégique global Vietnam – France. Les échanges ont mis en lumière la coopération dans deux domaines prioritaires : les villes intelligentes et les usines intelligentes.

Des groupes français tels qu’Air Liquide, Alstom, Suez ou Olmix Asia ont présenté leurs solutions en matière d’urbanisme durable, de gestion énergétique et de technologies numériques.

La France dispose d’un savoir-faire reconnu en intelligence artificielle et en gestion urbaine, tandis que le Vietnam connaît une urbanisation rapide et cherche à développer des infrastructures modernes et durables.

Dans son allocution, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a déclaré : "Durant cette année, nous avons mis en place de nombreuses initiatives dont les premiers fruits - cette conférence - doivent être soulignés. Chacun de ces rendez-vous a rappelé la place centrale de l’innovation dans la relation bilatérale que nous souhaitons bâtir avec le Vietnam au XXIe siècle".

Et d’ajouter : "Au Vietnam, ce dynamisme de l’innovation tricolore s’incarne par la présence d’un écosystème novateur et dynamique, composé d’entreprises de tous les secteurs, ainsi qu’au travers des trois campus franco-vietnamiens, qui œuvrent à la formation des scientifiques, cadres et industriels de demain et poursuivront cet engagement à construire un partenariat franco-vietnamien innovant et de confiance".

Pour Kim Ngoc Thanh Nga, directrice adjointe du NIC, l’innovation est désormais un pilier central de la coopération bilatérale : la France peut soutenir le Vietnam dans la formation, le transfert de technologies et la création de centres d’innovation, tandis que le Vietnam, grâce à son marché dynamique et à sa jeunesse, constitue un terrain idéal pour concrétiser les idées françaises.

Cette synergie ouvre la voie à de nouveaux projets stratégiques, au service d’une croissance économique durable et d’un rapprochement accru entre les deux nations.

La curiosité, moteur des grandes révolutions scientifiques

Invité par le Professeur de physique Trân Thanh Vân, président de l’Association scientifique "Rencontres du Vietnam", le lauréat du prix Nobel de physique Serge Haroche a donné une conférence consacrée à la curiosité, ce moteur invisible des grandes révolutions scientifiques.

En quarante minutes, il a plaidé pour la recherche fondamentale, souvent jugée inutile mais pourtant à l’origine de toutes les grandes révolutions technologiques. Son intervention a immédiatement captivé un auditoire composé d’universitaires, de décideurs et d’étudiants.

Avec pédagogie et conviction, il a rappelé que l’opposition entre curiosité et utilité en recherche est trompeuse. Les grandes innovations qui bouleversent nos vies - du GPS au laser, de l’IRM aux ordinateurs - sont nées de découvertes issues de la recherche fondamentale, poursuivie sans objectif pratique immédiat.

Pourquoi fait-on de la recherche scientifique ? Pour satisfaire notre curiosité ? Ou pour inventer des instruments utiles et profitables ? Gouvernants et entreprises privilégient souvent l’utilité immédiate, considérant la curiosité comme un luxe. Pour Serge Haroche, l’histoire montre que ce choix est à courte vue : recherche fondamentale et technologie sont les deux faces d’une même médaille, indissociables.

Il a cité Hendrik Casimir (1909-2000), acteur de la révolution quantique et directeur des laboratoires Philips : "J’ai entendu dire que le rôle de la recherche universitaire dans l’innovation était minime. C’est l’absurdité la plus flagrante sur laquelle j’ai eu la chance de tomber. Je pense qu’il n’y a pratiquement aucun exemple d’innovation du XXe siècle qui ne soit redevable (…) à la science fondamentale… ".

Selon le lauréat du prix Nobel 2012, la science est d’abord motivée par la curiosité, comme l’illustrent les découvertes sur la lumière et la matière. "Des questions fondamentales sur la lumière (onde ou particule, vitesse finie ou infinie ?…) et sur la matière (d’où viennent ses propriétés électriques et magnétiques, comment interagit-elle avec la lumière ?…) ont conduit à de grandes découvertes : la lumière est une onde électromagnétique se propageant à une vitesse indépendante de l’observateur et, à la fois, un flux de particules (photons) portant énergie et impulsion", a-t-il affirmé.

Et de préciser : "Les savants qui ont fait ces découvertes n’avaient aucune idée de leur possible utilité… mais elles ont conduit à des innovations qui ont changé nos vies, nos façons de produire de l’énergie, de communiquer, de stocker et de traiter l’information, de sonder la matière, d’effectuer des diagnostics médicaux… Ces applications sont nées souvent de façon inattendue, de la combinaison de découvertes issues de différents domaines de la recherche fondamentale, après une longue maturation".

La leçon de Serge Haroche est limpide : "Au-delà de son utilité, la recherche fondamentale est une poursuite essentielle de l’esprit humain, nécessaire pour préserver les valeurs de la civilisation en des temps incertains et périlleux… "

Texte et photos : Câm Sa/CVN